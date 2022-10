Pourquoi la traite d'êtres humains explose en Suisse?

Il est nécessaire d'agir au niveau de l'Etat. En effet, il existe de grandes différences entre les cantons en matière de lutte contre la traite des êtres humains . C'est la conclusion d'un rapport publié mi-septembre sur mandat de l'Office fédéral de la police (Fedpol). Souvent, les cantons se concentreraient fortement sur l'exploitation sexuelle et prendraient moins en compte les autres domaines. Les cantons plutôt ruraux et touristiques présenteraient un «risque considérable» d'exploitation du travail.

«La pauvreté et la difficulté de migrer légalement rendent les personnes vulnérables et exploitables, et dans la détresse, elles doivent faire appel à des trafiquants d'êtres humains.»

Arrêtez tout, Hailey Bieber et Selena Gomez sont devenues copines

Hailey Bieber et Selena Gomez, que tout opposait, semblent avoir enterré la hache de guerre.

C'est LA photo la plus inattendue de l'année pour tous les fans de news people. Toutes deux présentes au gala de l’Academy Museum à Los Angeles samedi 15 octobre, la femme de Justin Bieber et l'ex de Justin Bieber ont mis fin aux rumeurs de rivalité et ont posé, ensemble, le temps de quelques clichés. Et il n'en fallait pas plus pour que les réseaux sociaux, que dis-je, le monde de la pop culture s'enflamme.