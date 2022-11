Ces femmes montrent à quoi ressemble vraiment un ventre après l'accouchement

De plus en plus de femmes montrent sur les réseaux sociaux à quoi ressemble leur ventre après la naissance de leur progéniture. Ce faisant, elles poursuivent un but précis.

Claudia Zehrfeld / t-online

Un article de

Tout juste enceinte, elle est déjà au top de sa forme sous les feux de la rampe: sur le tapis rouge, sur scène ou même sur les podiums, on la voit partout. C'est le cas de nombreuses stars, mais cela n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. De plus en plus souvent, les mères postent des photos de leur ventre sur Instagram pour montrer à quoi il ressemble vraiment, après une (ou plusieurs) naissance(s).

Mel Watts d'Australie, par exemple, a porté quatre enfants. Sa photo sur le réseau social la montre sept mois après que son dernier enfant soit né par césarienne.

Dans son texte accompagnant la photo, la mère admet qu'elle a du mal à gérer les effets de l'accouchement sur son corps. C'est pour elle un combat. Cela se reflète également dans les mots qu'elle a utilisés par le passé pour décrire son corps: «peu avantageux», «repoussant», «abominable». Mais pour ses «cadeaux les plus précieux», ses enfants, elle porte volontiers ces blessures. Avec cette publication, Watts souhaite inciter à s'aimer soi-même, ce à quoi elle dit elle-même encore travailler.

Son post Instagram a été liké par plus de 17 000 personnes. Dans les commentaires, les utilisateurs du réseau social écrivent que Mel Watts est une «inspiration pour toutes les mères». Elle est «courageuse, forte et belle».

Il n'y a pas de honte à avoir un corps d'après-bébé

D'autres femmes montrent leur corps quelques heures seulement après la naissance de leur enfant:

Mandi Kamp est mère de deux garçons. La photo a été prise peu après la naissance de son deuxième enfant. Selon l'Américaine, elle montre «la réalité, à quel point les pensées, le corps et l'âme changent après avoir apporté la vie dans ce monde». Mais les vergetures et le relâchement de la peau que l'on voit sur la photo valent «1000%» d'être mère.

Elisa Grossman se montre également sur Instagram quelques heures après la naissance de son troisième enfant. Sur la photo, elle se tient nue sous la douche, son ventre est bien arrondi, des fissures rouges sur la peau, également appelées vergetures, sont clairement visibles. L'Australienne montre de cette manière à quoi ressemble le corps d'une femme après une grossesse. Et elle invite les femmes à être fières d'elles-mêmes et de leur corps.

Sous la photo, elle écrit: «C'est un sentiment étrange de regarder vers le bas et de voir encore cette bosse alors que l'on tient déjà son bébé dans les bras». Mais elle est très fière de son corps et de ce qu'il a accompli. «Personne ne devrait avoir honte de son corps après l'accouchement!»

Après tout, il est normal qu'après l'accouchement, les mères aient généralement l'air d'être enceintes de six mois. L'utérus augmente de 20 fois pendant la grossesse. Après la naissance, il redevient légèrement plus petit, mais il faut compter environ six semaines pour qu'il retrouve sa taille initiale.

La photo d'Elisa Grossman a été prise quelques heures après la naissance de son troisième enfant, «dans mon état le plus brut et le plus vulnérable», comme l'écrit l'Australienne. Il lui a fallu trois accouchements pour réaliser qu'un corps d'après-bébé n'est pas quelque chose dont on devrait avoir honte.

«Le corps féminin est incroyable!»

Sur une autre photo, l'Australienne juxtapose son corps juste avant l'accouchement et juste après. Après la naissance de son premier enfant, on lui a dit qu'elle parviendrait à perdre les kilos supplémentaires. Elle est encore jeune. En réalité, à chaque bébé, elle a pris quelques kilos de plus et quelques vergetures.

Mais elle est reconnaissante d'avoir pu mettre au monde ses enfants de manière naturelle: «Je suis si fière de toutes les femmes et les mères, et des choses incroyables que nos corps peuvent accomplir!»

D'autres femmes qui peuvent être fières de leur corps:

(traduction et adaptation par sas)