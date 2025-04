Les Suisses ne seraient pas si propres qu'on ne le pense. shutterstock

Les Suisses brillent par leur manque d’hygiène

Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez remplacé votre éponge à vaisselle ou votre torchon par un exemplaire propre? Une enquête révèle qu'une personne sur deux renouvelle ces accessoires de cuisine trop rarement.

Quelles différences existe-t-il entre la Suisse et les pays voisins, et qui des hommes ou des femmes sont les plus propres dans leur foyer? Une nouvelle étude compare l’hygiène (ou le manque d’hygiène) des ménages européens. Petit avertissement: la Suisse ne s’en sort pas particulièrement bien; dans une catégorie, nous arrivons même en tête... par la fin, bien entendu.

L'éponge de cuisine, nid à germes

Pour la cuisine, la règle générale est la suivante: selon des experts, tout ce qui est régulièrement humide et exposé à des restes alimentaires doit être changé au moins une fois par semaine, car cela constitue un terrain idéal pour les bactéries. Un changement hebdomadaire des éponges, lavettes et torchons de cuisine serait donc l’idéal en matière d’hygiène.

Et qu’en est-il en Suisse et chez nos voisins? D’après l’enquête de Galaxus, les éponges de cuisine des foyers français et italiens figurent parmi les plus sales d’Europe. En France, plus des trois quarts des personnes interrogées déclarent changer leur éponge moins d'une fois par semaine – en Italie, ils sont plus des deux tiers. Les Autrichiennes et Autrichiens se montrent nettement plus consciencieux: six sur dix remplacent leur éponge de cuisine au moins une fois par semaine – comme recommandé pour une bonne hygiène.

Par ailleurs, aucune différence notable n’a été constatée entre hommes et femmes: plus de la moitié des Européens, tous genres confondus, frottent leur vaisselle avec des nids à germes.

L'Italie a les lavettes les plus propres

Le paradoxe: si les Italiens ne sont pas des modèles en matière d’hygiène des éponges, ils excellent avec les lavettes de cuisine. Leurs lavettes sont, en comparaison européenne, les plus propres: 43% d'entre eux les changent au moins une fois par semaine.

Autre fait notable: plus l'âge augmente, plus l'attention à l'hygiène des lavettes est grande. Chez les 15–29 ans, 70% des personnes interrogées changent leur lavette au moins une fois par semaine. Chez les 60–79 ans, ce chiffre monte à 84%.

A propos de l’étude L'enquête représentative a été réalisée pour le compte du commerçant en ligne Digitec Galaxus, menée par l’institut de sondage YouGov Suisse. 2673 personnes en Suisse, Allemagne, Autriche, France et Italie ont été interrogées.

Hommes et torchons de cuisine

Concernant les torchons de cuisine, les Italiens restent en tête en Europe. La Suisse s’en sort aussi plutôt bien: près de la moitié (49%) des Suisses changent leur torchon une fois par semaine. En revanche, mieux vaut peut-être éviter de s’essuyer dans les cuisines françaises: une personne sur cinq en France change trop rarement ses torchons de cuisine.

Il est aussi intéressant de constater que les hommes changent leurs torchons bien moins souvent que les femmes: près de 20% des hommes interrogés utilisent un torchon plus d'une semaine sans le laver.

De la douche au linge sale

Selon le New York Times, les textiles de salle de bains devraient être lavés après quelques utilisations seulement – idéalement tous les trois jours pour les linges de douche.

Mais d’après l’enquête, presque personne ne respecte cette recommandation. Et qui est le champion incontesté des «amateurs de linges sales»? La Suisse. Près de neuf Suisses sur dix continuent d'utiliser leur ling bien après qu’il aurait dû être lavé.

En deuxième place ex aequo, on retrouve l’Allemagne et la France: dans ces pays, sept personnes sur dix changent trop rarement de linge de bain. L'Autriche et l'Italie font un peu mieux: là, «seulement» six personnes sur dix sont concernées.

