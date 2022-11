Paléo a dévoilé son affiche 2023: la voici!

On sait à quoi va ressembler l'affiche de la prochaine édition de l'événement nyonnais qui aura lieu en juillet 2023. Objectif de l'opération: retranscrire les émotions typiques des festivals.

Mardi 22 novembre, près de sept mois avant le début des festivités, l'affiche de la prochaine édition de Paléo a été dévoilée. Un patchwork dans lequel une multitude de pancartes et de slogans s'entremêlent. On vous laisse jeter un coup d'œil. 👇

L'affiche de l'édition 2023 du Paléo Festival réunit plus de 200 pancartes créées avec du matériel de récupération et des restes de peintures ou d’aérosols. paleo

Une histoire d'énergie

«Montre le son!», «T où?», «Ma star»: les slogans se trouvant sur ce visuel visent à retranscrire «les émotions et expériences vécues au festival», peut-on lire dans le communiqué. Il a été réalisé par Lise Mendes et Son Do, deux étudiants en deuxième année de Bachelor en communication visuelle.

«Nous souhaitions évoquer l’attachement de et pour le Paléo, de et pour les artistes, mais surtout toute l’énergie, les échanges, l’humour et l’être-ensemble que nous y avons ressenti» Lise Mendes et Son Do, étudiants à l'origine de l'affiche 2023 du Paléo. communiqué

Un résultat pop qui réunit plus de 200 pancartes créées avec du matériel de récupération et des restes de peintures ou d’aérosols. Chacune d'entre elles a ensuite été prise en photo avant d'être détourée et assemblée.

La prochaine édition du Paléo Festival Nyon se tiendra du 17 au 23 juillet 2023. Pour obtenir vos entrées, rendez-vous sur la billetterie dès le 1er décembre 2022. (mndl)