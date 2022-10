Star Academy: deux candidats s'embrassent et Twitter s'emballe

Chris et Julien, deux candidats de cette édition de la Star Academy semblent s'être fortement rapprochés. Les deux hommes ont échangé plusieurs baisers.

Les quotidiennes de l'émission de télé-réalité La Star Academy rassemblent chaque jour plus d'un million de fidèles. Le concept? Suivre les élèves du célèbre château dans leur formation d'artistes.

Et vivre ensemble tous les jours, ça crée forcément des liens. En effet, deux candidats semblent s'être particulièrement rapprochés ces derniers jours: Chris, 28 ans et Julien, 20 ans. Ils se sont embrassés.

Les internautes s'emballent

Comme le rapporte Le Matin, c'est au lendemain du deuxième prime, soit dimanche 23 octobre, que le premier baiser entre Julien et Chris a eu lieu.

Les deux candidats ont réitéré l'expérience. Cette fois, c'est dans la cuisine que les deux jeunes hommes se sont embrassés, devant les regards de Carla et Tiana. Y aurait-il plus que de l'amitié entre eux? Les internautes ont partagé leur étonnement sur Twitter.

Reste à savoir si ces baisers ne sont qu'un simple jeu entre les deux hommes ou le début d'une belle histoire d'amour. (sia)