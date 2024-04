Aucun jugement envers les chauves.

La Suisse est dans le top 20 des «pays les plus chauves» au monde

Ça faisait longtemps que nous n'avions pas relayé un classement absurde à watson. Alors voici les 47 pays avec les hommes les plus chauves du monde.

Nous vous présentons une statistique qui ravira les hommes les plus complexés par leur tignasse: vous n'êtes pas seul à être chauve.

Ça commence toujours pareil: «non, je n'ai pas une calvitie, j'ai seulement un grand front.» Alors si vous êtes Espagnol, Italien ou Français, désolé de vous le dire, non vous n'avez pas un grand front, vous avez presque une chance sur deux de perdre massivement vos cheveux vers quarante ans. Et ce n'est guère mieux pour les Suisses. Mais ce n'est pas (complètement) votre faute.

Et ce n'est pas nous watson qui le disons, mais Medihair qui se targue d'être la «plateforme en ligne espagnole leader pour les traitements contre la chute des cheveux». C'est donc on ne peut plus sérieux, ils ont même élaboré un classement des pays avec le plus grand nombre de chauves.

Que voici 👇

Et si ce classement est un peu sec, on vous fournit volontiers des explications sur cette «alopécie androgénétique». D'abord, elle est la première cause de la «chauvitude» chez l'homme.

Des études suggèrent que les hommes caucasiens, notamment d'Europe du Nord, sont plus sujets à la calvitie. De même, les différences ethniques et culturelles influencent notre mode de vie et notre alimentation. Ce qui nous mène donc à ce que nous mangeons. Au-delà de prédispositions génétiques héréditaires, il est prouvé qu'un cheveu en bonne santé ne sera pas ami avec une carence en vitamines B12 ou D, les carences les plus fréquentes chez les Occidentaux. Et elles seraient notamment dues aux produits ultra-transformés que nous consommons et à nos régimes très fortement carnés. La National Library of Medicine américaine lie également ces carences à la chute des cheveux.

Enfin, la «plateforme en ligne leader pour les traitements contre la chute des cheveux» pointe très justement un autre facteur cohérent avec son analyse: l'âge.

