Dans un dernier tweet, Greta achève Andrew Tate et l'année en beauté

Tout va trop vite. A peine Andrew Tate s'est-il retrouvé les menottes aux poignets en Roumanie, que sa meilleure ennemie lui offre le coup fatal dans un tweet absolument délicieux. C'est le duel de l'année.

Oubliez Argentine-France au Qatar. La véritable finale de l'année 2022 oppose, en réalité, Andrew Tate à Greta Thunberg. La star climatique et le mâle en chute libre s'envoient des uppercuts virtuels depuis le 27 décembre, sous les yeux ébahis d'un monde qui n'en espérait pas tant.

Pas plus tard que ce vendredi matin, nous vous narrions l'arrestation du Youtubeur masculiniste et antivax par la police roumaine. Avec son frère Tristan, ils sont soupçonnés, depuis le mois d'avril, d'avoir exploité sexuellement au moins six femmes, en les forçant à réaliser des vidéos pornographiques vendues en ligne.

Citant les autorités roumaines, des médias, dont le Daily Mail, précisait que la fratrie avait pu être localisée grâce à des cartons de pizza aperçu dans la dernière vidéo de Tate.

Greta Thunberg, manifestement en pleine forme en cette fin d'année, n'a pas résisté à l'idée d'envoyer son adversaire définitivement au tapis. Dans un court tweet posté à 9h05, vendredi matin, la jeune militante a réalisé l'exploit de réunir allusion climatique, humour corrosif et répartie cinglante.

«Voilà ce qui arrive quand vous ne recyclez pas vos boîtes à pizza» Et bim.

Alors qu'on avait tous un peu oublié sa verve aiguisée, Greta Thunberg a sagement attendu les derniers mètres de l'année 2022 (et une pique abrutissante d'Andrew Tate) pour incarner l'héroïne de Twitter et de tout internet.

Clap de fin? Pas sûr.

(fv)