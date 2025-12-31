beau temps-1°
Tournez manège!: l'animatrice Evelyne Leclercq est morte

Lauriers d Or - Paris Evelyne Leclercq lors de la remise des Lauriers d Or au 18 Hotel a Paris, France, le 29 Novembre 2018. Photo by Jerome Domine/ABACAPRESS.COM Paris PUBLICATIONxNOTxINxFRAxSPAxUKxU ...
Evelyne Leclercq en 2018.Image: www.imago-images.de

L'ex-présentatrice du jeu emblématique de TF1 est décédée mardi à l'âge de 74 ans «des suites d'une longue maladie».
31.12.2025, 11:0731.12.2025, 11:07

Évelyne Leclercq, ancienne animatrice de l'émission Tournez manège!, jeu matrimonial emblématique des années 1980-1990 sur TF1, est décédée mardi à 74 ans, a annoncé sa fille. Elle est morte à Grasse (Alpes-Maritimes), «entourée de sa famille, des suites d’une très longue maladie» et avait «affronté l’épreuve avec un courage hors du commun portée jusqu’au bout par l’amour des siens», a indiqué Céline Olive dans un communiqué.

Diffusée sur TF1 le midi de 1985 à 1993, Tournez manège! était l'une des émissions les plus populaires de l'époque.

Evelyne Leclercq en 2018
Evelyne Leclercq en 1991Image: www.imago-images.de

Présentée par Evelyne Leclercq avec Fabienne Egal et Simone Garnier, l'émission était un jeu de rencontres. Des hommes et des femmes étaient assis dans un manège, séparés par une cloison. Ils se questionnaient sans se voir et ne se découvraient qu'à la fin.

Le pianiste Charly Oleg, décédé en septembre dernier, «avait la séquence musicale, Fabienne les célibataires, Simone les couples, moi je faisais le lien tout du long, c’était énorme mais on se marrait. C’est une émission qui a plu parce qu’on était vraiment des amis», se remémorait-elle en septembre dans Le Parisien.

ARCHIVES - EVELYNE LECLERC , CHARLY OLEG ET SOPHIE DAREL France *** ARCHIVES EVELYNE LECLERC , CHARLY OLEG ET SOPHIE DAREL France PUBLICATIONxNOTxINxFRAxUKxUSAxAUSxBEL Copyright: xAGENCEx/xBESTIMAGExA ...
Evelyne Leclercq et Charly Oleg.Image: www.imago-images.de

Evelyne Leclercq, qui avait démarré comme speakerine, dédicaçait encore des photos ces dernières années. «J'aime bien les gens. Rencontrer les gens dans toute la France, ça me touche. Je fais un peu partie de leur famille. On a vieilli ensemble», déclarait-elle à son ancien groupe TF1. (jzs/afp)

