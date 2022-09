Image: Shutterstock

Humeur

«C'est à cause de la guerre en Ukraine»: mais bien sûr...

Il y avait le Covid, il y a maintenant la guerre en Ukraine. Ou comment, en tant qu'entreprise, citoyen ou administration, utiliser des catastrophes mondiales pour justifier tout et n'importe quoi. A commencer par son incompétence.

Vous aussi, vous avez remarqué l'arnaque? En tout cas, moi, je n'en peux plus. Bien sûr, le conflit russo-ukrainien a des répercussions sur l'économie mondiale dont nous pouvons à peine imaginer l'étendue et la complexité. Bien sûr, le contexte international est tendu de manière plus générale et, semble-t-il, ce n'est pas près de s'améliorer. Mais n'allez pas me faire croire qu'à cause de la guerre en Ukraine, mon opticien n'est pas fichu de me commander des lentilles de contact, et ce, depuis bientôt un mois!

Oui, je suis en train de raconter ma vie, mais promis, cette petite anecdote vaut le détour. La fameuse phrase «au vu du contexte actuel...», qui m'a été servie dernièrement par le conseil-clients d'un grand opticien, était censée expliquer l'impossibilité de me commander des lentilles de contact avant le mois de septembre. Mais aussi le fait qu'ils ne m'en aient pas touché mot depuis le 3 août, date à laquelle j'ai effectué ma commande, alors qu’elle devait arriver à destination le 16 août. C'est moi qui ai dû aller à la pêche aux infos, trois fois de suite.

La Playstation , victime du Covid et de la guerre

Cas particulier n'est pas généralité. Mais permettons-nous de citer un autre exemple édifiant, pas personnel cette fois-ci. Après avoir annoncé relancer la production de modèles PS4 à cause de la pression exercée par la situation du Covid sur la production de modèles PS5, l'entreprise Sony a informé la planète Terre le 25 août dernier sur ce que la guerre en Ukraine, à présent, avait comme effet sur la marche de ses affaires (mais pas trop dans les détails, non plus):

«Nous observons des niveaux d’inflation élevés, ainsi que des effets de change négatifs, affectant les consommateurs et mettant de nombreux secteurs industriels sous pression. Du fait de ces rudes conditions économiques, nous avons pris la décision difficile d’augmenter les prix de vente au détail recommandés pour la PS5» Communiqué de Sony

On imagine la décision «difficile» de ce géant de la Tech. Surtout, on notera que la hausse des prix (de 50 francs suisses en Europe) ne concerne pas les Etats-Unis, qui connaissent pourtant une inflation élevée. Le communiqué ne dit mot sur cette exception. Ainsi donc, comme l'a bien résumé ma collègue Margaux dans les coulisses de watson, «la PS5, qui coûte déjà un bras, va coûter un bras et demi (et sans aucune amélioration de la console)» et ce, à cause de «l’environnement économique mondial» décrit dans le communiqué.

Une histoire de

courants d'air

Bon, moi, je ne me sens pas trop touché par les consoles de jeux vidéo. Mais j'en connais qui attendent toujours que leur régie s'occupe des fenêtres vétustes – comprenez: illégales – de leur appartement, qui laissent passer l'air froid en hiver. Fenêtres que la régie a fait examiner en janvier. On aurait signifié des excuses aux locataires pour le retard occasionné, «dû à la situation actuelle». C'est bête, j'ai dans mon réseau des menuisiers qui vous font de magnifiques fenêtres à prix raisonnable dans la journée.

Fenêtres mal isolées ou non, et si on décidait d'envoyer nos factures d'électricité à tous ces spécialistes de l'excuse bidon cet hiver? Pas par goût de l'anarchie. Simplement pour rendre hommage à tous ceux qui pâtissent réellement des catastrophes actuelles, à tous ceux qui font face à de grandes difficultés financières, mais sans jamais recycler les malheurs du monde en justifications fallacieuses.

Les malhonnêtes et les incompétents étaient déjà coriaces avant la guerre en Ukraine... Les voilà en plus aujourd'hui, et comme par magie, déchargés de toute responsabilité.