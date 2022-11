Vidéo: twitter

«Stripteaseuses!» Deux influenceuses recalées d'un café, Twitter s'en mêle

Polska et Tootatis n'ont pas pu entrer dans un restaurant-café à cause de leur tenue jugée inappropriée. Mercredi, après avoir dénoncé l'affaire dans Touche pas à mon poste, les critiques à leur encontre ont pris l'ascenseur.

Deux influenceuses TikTok font actuellement le buzz. Mercredi 2 novembre, sur le plateau de Touche pas à mon poste, Polska et Tootatis ont annoncé avoir été refoulées d'un resto parisien: le Café des Phares.

D'après la scène qu'un ami des deux femmes a filmée, le gérant du restaurant parisien leur a reproché leur tenue jugée inappropriée, à une heure où des familles viennent prendre leur petit-déjeuner.

Les deux jeunes femmes, vêtues de manière sexy, sortaient tout juste de soirée. Elles ont dénoncé une «discrimination» après que le gérant ait ajouté qu'elles ressemblaient à «des stripteaseuses», rapporte Polska dans l'émission de Cyril Hanouna.

Critiques contre les influenceuses

Sur le plateau, la majorité des chroniqueurs ont avoué comprendre l'interdiction d'entrée dans l'établissement. Une position qui a savamment été applaudie sur les réseaux sociaux, à la suite de la diffusion de l'émission.

Les critiques à l'encontre de Polska et plus particulièrement de Tootatis - qui s'est montrée plus silencieuse que sa compère - se sont très vite révélées acerbes. Les deux femmes sont également connues pour gagner de l'argent en posant sur la sulfureuse plateforme Onlyfans. Ce qui, sur la Toile, a exacerbé les reproches.

En soutien au Café des Phares, certains internautes ont partagé des captures d'écran d'appréciations Google dans lesquelles le nombre d'étoiles du restaurant aurait augmenté de 3,7 à 4,6, suite à la réaction du gérant.

Jeudi 3 novembre, lorsqu'on se rendait sur la page Google du Café des Phares, le nombre d'étoiles demeurait à 3,7 étoiles. Ces captures ont probablement été éditées.

Polska et Tootatis sont toutes deux suivies par plus d'un million d'abonnés sur TikTok. Plusieurs polémiques à leur sujet font souvent le tour d'internet. (mndl)