Drague, sexe et rendez-vous: ces siamoises racontent leur vie de couple

Carmen et Lupita ont décrit leur quotidien dans une interview publiée lundi. Ces sœurs siamoises ont rapidement trouvé une entente sur presque tous les domaines de leur vie. Concernant leurs relations amoureuses, cela s'est révélé un peu plus compliqué.

Carmen et Lupita Andrade sont sœurs siamoises. Notamment liées par le buste et les hanches, ces Mexicaines d'origine doivent partager toutes les activités du quotidien ensemble. Si elles ont toutefois avoué, dans un entretien accordé lundi 24 avril à Today, avoir dû relever de nombreux défis au cours de leur enfance pour tenter de s'acclimater à leur pathologie, les jumelles estiment, 22 ans plus tard, finalement mener «une belle vie».

Carmen (gauche) et Lupita (droite), le 16 février 2021. Image: capture d'écran instagram @carmen_andrade2000

Car au fil des années, les sœurs étant chacune dotées d'une jambe ont adopté plusieurs mécanismes pour faciliter leur existence. En voiture, comme l'illustre le New York Post qui a relayé l'information, parce que Carmen contrôle le pied droit: «C'est moi qui conduis!», s'en amuse-t-elle dans Today. Quant à Lupita, qui a une «très bonne intuition», c'est à elle que le duo s'en remet lorsqu'il s'agit de se faire de nouveaux amis. Et si elles ne veulent pas se parler, aucun problème: les jumelles, qui ont chacune deux bras, parviennent à vaquer à leurs propres occupations, entre lecture et musique.

Les choses semblent donc parfaitement harmonisées chez les Andrade. A peu de chose près qu'il demeure, encore aujourd'hui, un domaine dans lequel ces dernières tentent, tant bien que mal, de s'accorder: les relations amoureuses.

Relation à deux + une

La vie de Carmen et Lupita s'est avérée plus délicate en octobre 2020. Une période principalement marquée par les confinements mondiaux au regard de la pandémie de Covid-19. Naturellement, comme de nombreux célibataires, Carmen s'est inscrite sur une application de rencontre. Mais particulièrement confrontée aux fétichistes des siamoises, elle a très rapidement abandonné l'idée de préciser, au cours de ses discussions en ligne, l'existence de sa sœur.

Jusqu'au jour où elle a «matché» avec Daniel, un homme «différent», affirme-t-elle dans Today, en se remémorant le moment où elle lui a révélé partager une majeure partie de sa morphologie avec une autre personne. Un point qui, pour son plus grand bonheur, n'a pas dissuadé le jeune homme de continuer à la fréquenter.

Carmen et Daniel sont en couple depuis deux ans et demi. Image: capture d'écran instagram @carmen_andrade2000

«J'ai su dès le départ que Daniel était différent des autres, parce qu'il ne posait aucune question sur ma condition» Carmen today

Deux ans et demi plus tard, Carmen et Daniel sont toujours ensemble. De surcroît, ils projettent de construire un avenir en commun: «nous avons discuté de nos fiançailles, mais tenons d'abord à vivre ensemble». Sauf que parmi les autres projets, avoir des enfants n'en fait pas partie. Les sœurs siamoises, qui partagent les mêmes hanches – et donc le même système reproducteur – souffrent d'une maladie gynécologique:

«Lupita et moi ne pouvons pas tomber enceinte, car nous avons de l'endométriose. Pour nous soigner, nous prenons un bloqueur d'hormones qui nous empêche d'avoir nos règles» Carmen today

Et de toute façon, même si Carmen et Daniel sortent ensemble, l'article de Today précise qu'ils n'entretiennent aucune relation intime. Ces derniers décrivent davantage leur rapport comme une «amitié étroite». Rapport auquel Lupita participe donc, malgré elle, du fait de sa condition de siamoise.

Daniel, Carmen (centre) et Lupita (droite) réuni lors d'une fête déguisée. capture d'écran instagram @carmen_andrade2000

De l'amour et surtout des compromis

Mais Lupita est formelle, à ce sujet: Daniel est un ami, dans tout ce qu'il y a de plus platonique. Et d'ailleurs, elle assure être asexuée. Elle ne ressent, pour ainsi dire, pas ou très peu d'attirance sexuelle pour autrui. Carmen n'a donc aucun souci à se faire lorsqu'elle les laisse tous les deux:

«C'est drôle parce que, habituellement, je me couche plus tard que Lupita. Mais quand Daniel dort à la maison, je m'endors rapidement et lui reste debout à parler avec elle» Carmen today

Construire une relation avec une tierce personne n'est, toutefois, pas une mince affaire. Pour mener à bien leur couple, sans que Lupita ne se sente mal à l'aise ou écartée, Carmen et Daniel sont souvent amenés à faire des concessions:

«Parfois, je culpabilise de vouloir passer autant de temps avec Daniel. Nous essayons donc de trouver des compromis. Comme laisser Lupita choisir le lieu où nous dînerons tous ou l'activité à faire.» Carmen. Today

Normaliser les jumeaux siamois

Malgré leur vie peu conventionnelle, Carmen et Lupita soutiennent n'avoir «jamais été aussi heureuses». Au delà de leur bonheur, elles se sont données un objectif: normaliser leur condition de siamoises. Raison pour laquelle elles ont ouvert un compte Tiktok qui cumule, à ce jour, plus de 3 millions d'abonnés.

Carmen et Lupita Andrade y publient, à l'image de leur génération, des challenges, de l'acting, et quelques instants de leur vie, qui, du reste, intriguent un grand nombre d'internautes. Toutefois, pas toujours pour les bonnes raisons, déplorent-elles: