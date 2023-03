Une enfant de 1 an avait un fœtus vivant dans son crâne

Des médecins ont découvert que les problèmes moteurs d'une petite fille, en Chine, étaient dus à un phénomène extrêmement rare: le «fœtus-in-fœtu». Attention, les images sont... graphiques.

Plus de «Société»

En Chine, une enfant âgée de 1 an a récemment dû se rendre à l'hôpital, à Shanghai. Elle souffrait de problèmes moteurs de plus en plus importants, probablement liés à la circonférence de sa tête qui, d'après les neurologues, était «anormalement grande».

Si l'hypothèse s'est confirmée, la cause de cette taille crânienne élargie s'est, elle, avérée complètement inattendue: après plusieurs examens, les médecins ont découvert que le bambin détenait, dans son cerveau, un fœtus en développement.

Les photos du fœtus (on vous aura prévenu): A gauche, les images radio du fœtus coincé dans la tête de la fillette. A droite, les images du fœtus une fois retiré chirurgicalement du cerveau de cette dernière. american academy of neurology

Développement d'os et d'ongles

C'est ce qu'on nomme le «fœtus-in-fœtu» (FIF). Ce phénomène médical extrêmement rare survenu à Shanghai a été publié fin décembre 2022 dans le journal scientifique de l'American Academy of Neurology. Il s'agit d'une anomalie du développement de l'embryon au cours de laquelle un fœtus se retrouve inclus à l'intérieur du corps de son jumeau. Comme l'explique plus précisément le Daily Mail, dans son article du 8 mars:

«Cela se produit lorsqu'un amas de cellules formé après la fécondation entre le sperme mâle et l'ovule femelle ne se sépare pas correctement» daily mail

Pendant plus de douze mois, le jumeau parasite est ainsi parvenu à «rester vivant» dans la tête de sa sœur grâce à un apport sanguin constant. Toujours d'après le tabloïd britannique, les médecins ont déclaré que le fœtus qui mesurait 10 centimètres avait développé des membres supérieurs, des os et même des ongles.

Les médecins ont cependant insisté sur le fait qu'il n'aurait pas pu survivre à plus long terme. Dès sa découverte, le jumeau parasite a été retiré chirurgicalement du cerveau de la Chinoise de 1 an avant d'en décéder. Quant à la santé de la fillette, les experts affirment que celle-ci se porte mieux.

Jusqu'à huit fœtus dans un bébé

On ne connaît que très peu de FIF dans l'histoire médicale mondiale. Selon le Daily Mail, moins de 200 cas ont été recensés jusqu'à présent, parmi lesquels seuls 18 se sont produits à l'intérieur d'un crâne. Avant la petite Shanghaïenne, le dernier cas en date remontait à l'année 2017: des médecins thaïlandais avaient trouvé trois frères et sœurs coincés dans le crâne d'une fille à naître.

A noter que ces anomalies peuvent survenir ailleurs. Notamment dans le bassin, la bouche, les intestins voire le scrotum d'une personne. En novembre 2022, plusieurs médias internationaux ont relayé l'un des faits les plus étonnants du monde: dans un hôpital en Inde, huit fœtus avaient été trouvés dans le ventre d'un bébé de 21 jours. (mndl)