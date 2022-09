Ils teignent et contaminent une cascade pour révéler le sexe de leur enfant🤦‍♀️

Face à ce tollé, le couple a supprimé le post. Mais comme internet n'oublie rien, la vidéo s'est retrouvée sur Twitter et a été vue plus 3 millions de fois.

Le couple, jusque-là non identifié, a évidemment posté la vidéo sur Instagram . Selon The Independent , des milliers de personnes ont commenté le post, critiquant le couple qui aurait mis des substances polluantes dans l'eau. Un internaute a déclaré: «Qu'est-il arrivé au fait de couper dans un gâteau. Pourquoi la nature continue-t-elle d'être endommagée parce que ces gens pensent qu'ils sont spéciaux?». Un autre a écrit: «Parce que qui a besoin d'eau potable quand on a des likes?».

Les Gender Reveal Parties, ces fêtes qui consistent à marquer le coup en dévoilant le sexe de l'enfant (rose pour les filles, bleu pour les garçons... mesdames et messieurs, nous sommes bel et bien en 2022) sont très populaires sur les réseaux sociaux.

Depp VS Heard: voici la bande-annonce de «Hot Take», le film qui retrace le procès

Hot Take: The Depp/Heard Trial, qui retrace le procès surmédiatisé opposant Johnny Depp et Amber Heard, sera disponible le 30 septembre prochain aux Etats-Unis. La bande annonce a été dévoilée deux jours avant.

Comme tout grand événement people, le procès qui a opposé Johnny Depp et Amber Heard, dont le verdict a été annoncé en juin dernier, aura lui aussi droit à son film. Comme le rapporte Variety, Hot Take: The Depp/Heard Trial sera disponible en streaming, et gratuitement, le 30 septembre prochain sur la plateforme américaine Tubi. La bande annonce a été dévoilée au public le 28 septembre, la voici: