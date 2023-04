Une humoriste française démolit Jeff Bezos

Manifestement invitée à participer à la célèbre émission LOL: qui rit sort!, diffusée sur Prime Video, Blanche Gardin refuse sèchement en s'adressant au patron d'Amazon, dans une lettre ouverte sur Facebook. Elle dévoile aussi, dans la foulée, le cachet qu'elle aurait touché, alors que l'empire de Bezos, lui, ne «paie pas d'impôts en France». Attention, ça griffe fort.

Blanche Gardin s'exprime peu. Mais quand elle prend la plume ou la parole, la terre tremble. Jeudi soir, l'humoriste a décidé de régler son compte à Jeff Bezos. Non pas qu'ils soient proches (on n'en sait foutre rien en réalité), mais la Française a manifestement été invitée à se joindre au casting d'une célèbre émission diffusée sur Prime Video. C'est en tout cas ce que Blanche nous dévoile en introduction d'une lettre ouverte (mais aussi longue et corrosive) publiée sur Facebook.

«Très très cher Monsieur Bezos,

Je suis au regret de devoir refuser votre invitation à participer à la prochaine saison du jeu LOL: Qui rit sort! diffusé sur votre plateforme (...), ce jour-là, j'ai dentiste»

Le méchant jeu de mots au début, vous l'avez? Bref, vous comprendrez au moins que Jeff n'a pas dédié sa matinée à appeler une poignée d'humoristes français pour les faire jouer dans un truc dont il se contrefout. Mais la raison pour laquelle Blanche Gardin a décliné publiquement l'invitation concerne plus volontiers Bezos que l'émission en elle-même.

Vous ne connaissez pas LOL: Qui rit sort!? Diantre! Alors voici un résumé très (très) résumé. Des gens drôles et très connus (parfois c'est l'inverse) sont enfermés toute une journée dans une grande pièce avec une seule mission sur leur feuille de route: ne pas rire et tenter de faire rire les autres. Les perdants? Oui, ils sortent. (Le titre de l'émission n'a pas été brainstormé des plombes). Pour les retardataires, sachez enfin que nous en sommes déjà à la troisième saison, disponible depuis peu.

Revenons-en au coup de gueule de Gardin, voulez-vous? En s'exprimant ainsi sur Facebook, l'excellente humoriste comptait bien sûr attirer l'attention sur un truc qui la chicane. En l'occurrence, les mauvais réflexes fiscaux de l'empire Amazon. Après avoir gentiment salué le monsieur, elle donne une première excuse totalement bidon, mais qui permet une charmante mise en situation:

«J'ai bien compris qu'il ne s'agissait que d'une journée de tournage, seulement voilà, ce jour-là, J'ai dentiste. Et, en tant que troisième fortune mondiale, vous le savez, il faut de bonnes dents bien longues pour réussir dans ce monde.»

C'est facile, mais plutôt bien torché.

Le salaire de la colère

Comme pour balancer un bon coup de basket dans la fourmilière des ultra-riches, Blanche Gardin donne enfin la vraie raison de son refus: la thune. En dévoilant, du même coup, le cachet qu'elle aurait touché en allant se forcer à ne pas rire pendant une journée.

Cachet proposé à Blanche: 200 000 euros

C'est pas mal pour passer quelques heures avec des potes blaguistes devant les caméras. Un montant qu'elle compare notamment à l'argent promis à une «association caritative de mon choix», 50 000 euros, mais seulement si elle remporte le game. «C'est-à-dire 4 fois moins.» Précisons que les comédiens ont droit à un cachet proportionnel à leur notoriété. On n'ose même pas imaginer l'enveloppe glissée dans la poche arrière de Gad Elmaleh ou de Pierre Niney dans la troisième saison.

«Oui, ça me gène de toucher, pour 8 heures de travail, cette somme affolante de la part d'une entreprise qui...»

Commence ici une longue liste de griefs qu'elle cloue sur le torse de Jeff Bezos. Enfin... sur Amazon qui, en vrac, «ne paie pas d'impôt en France» ou défonce la planète en émettant 55,8 milliards de tonnes de gaz à effet de serre par an (soit l'équivalent du Portugal, nous dit-elle). Elle enfonce ce clou avec «la main-d'œuvre des camps de concentration ouïghours», la fin des petits commerces et les emplois merdiques et mal payés.

«Tout ça pour quoi? Pour qu'on puisse commander des couches pas chères depuis notre canapé en se grattant les couilles. Oui, ça me gêne.»

Faire rire sur Prime? Bof

Blanche Gardin conclut sa lettre ouverte dans une ambiance qu'on pourrait qualifier de «Je vaux mieux que ça». L'humoriste a des projets, mais elle «caresse le rêve un peu fou» qu'ils «sortent dans une salle de cinéma». Surtout pas pour une bête plateforme de streaming qui fait n'importe quoi avec sa feuille d'impôts.

«Faire de la publicité pour votre plateforme (puisque c'est de cela qu'il s'agit je crois) reviendrait à me tirer une balle dans le pied»

«Je n'ai plus envie que dans dix ans, plus personne n'aille au cinéma et qu'on soit tous en train de mater des séries sur le canap' en se faisant livrer des burgers par des sans-papiers qui pédalent sous la pluie». C'est dit. Rappelons tout de même (au passage) que son spectacle Je parle toute seule, mais aussi le film Problemos, dans lequel elle a un (super) rôle, ont été diffusés, il n'y a pas si longtemps que ça sur... Netflix. Une société qui, elle aussi, aligne les caprices quand il s'agit de déposer une valise pleine de billets sur le bureau du fisc français. (Mais c'est peut-être chercher la petite bête?)

Avant Bezos? Macron!

Grande spécialiste des lettres ouvertes cinglantes, elle avait réservé le même sort à Emmanuel Macron, en 2019, en refusant d'être nommée à l'ordre des Arts et des Lettres, en raison des promesses non tenues du gouvernement au sujet des SDF.

Féroce ennemie des très à la mode sensitivity readers, elle les avait faits frissonner en dévoilant son couple qu'elle forme avec le sulfureux humoriste Ricky Gervais ou, plus récemment, en défendant l'auteur de bande dessinée Bastien Vivès, accusé de pédopornographie. Bref, elle termine sa diatribe en conseillant à Jeff Bezos de «repenser entièrement l'entreprise» s'il veut qu'elle accepte un jour ce type d'invitation. Notre petit doigt nous dit qu'avec cette lettre, elle profite surtout de gifler ses «amis» comédiens qui, eux, n'auraient pas eu le cran (comme elle?) de dire non aux dollars d'Amazon.

Son mot de la fin? «Lol.»

En vrai, on aurait (vraiment) adoré se brancher sur la saison 4 de cette émission, en 2024, pour découvrir la géniale Blanche Gardin démonter sèchement... allez... au hasard: Danny Boon? (Oui, c'est gratuit.)