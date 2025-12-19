Est-ce l'occasion rêvée? Pourquoi une experte dit non. Image: Shutterstock

«Laissez tomber»: cette experte déconseille le sexe au Noël du bureau

Pour certains, le souper de Noël du boulot, c’est juste un événement ringard avec du vin qui pique et du Small Talk forcé. Pour d’autres, c’est l’occasion rêvée de draguer leur crush de bureau. Mais est-ce vraiment une bonne idée?

Julia Dombrowsky / watson.de

La fête de Noël qui passe de «soirée cosy» à «rapprochements charnels», c’est un grand classique des comédies romantiques et des scénarios de films X. Et ce n’est pas un hasard! Entre les effluves de vin chaud et l'euphorie ambiante, les dossiers de bureau laissent parfois place à de véritables scandales.

«Même si on se croirait en soirée entre potes, n'oubliez pas que vous êtes toujours avec vos collègues» Lea Holzfurtner

Entre les gestes déplacés carrément lourds et le vrai coup de foudre, tout peut arriver lors de ces soirées. Ce qui pose la question: est-ce vraiment une bonne idée de draguer ses collègues? Et si vous craquez, comment éviter la catastrophe?

Pour y voir plus clair, nous avons interrogé Lea Holzfurtner. Sexologue clinicienne et autrice de l'ouvrage Ton Orgasme, elle accompagne les femmes et les couples confrontés à des troubles du désir ou du plaisir, que ce soit dans son cabinet à Berlin ou lors de consultations en ligne.



Même si elle prône d'habitude l'exploration et l'audace, elle est catégorique sur les petites sauteries de fin de soirée d'entreprise:

«Mon conseil? Laissez tomber»

Elle nous explique pourquoi.

«Un est un fantasme sexuel très courant»

Premièrement, le problème du souper de Noël, c’est que les limites deviennent floues. «Même si l'ambiance a l'air privée, vous restez dans un contexte professionnel», rappelle Lea Holzfurtner. Selon elle, les conséquences d'un «one-night stand» a priori inoffensif sont quasi impossibles à prévoir. Elle développe:

«Avoir des relations sexuelles avec des collègues peut susciter de l'insécurité ou des sentiments de compétition et modifier la dynamique de travail. Même si tout était consenti, des conflits d'intérêts peuvent apparaître par la suite.»

«D'ailleurs: avoir des relations sexuelles dans les locaux de l'entreprise est souvent interdit, ce qui peut avoir des «répercussions au niveau du droit du travail», prévient-elle. Pourtant, elle est consciente que beaucoup de gens rêvent d'une romance de bureau torride.

«Beaucoup trouvent ça sexy», explique la sexologue. «J'ai interrogé plus de 800 personnes via mon site web sur leurs fantasmes: près de 35 pour cent d'entre elles ont déjà fantasmé sur une relation sexuelle avec leur supérieur ou avec des stagiaires.» C'est précisément la transgression des règles qui augmente l'excitation et, par conséquent, le désir. La nouveauté serait d'ailleurs le facteur «qui booste le plus notre libido.»

Tensions promises au travail

«Il est tout à fait normal d'y prendre du plaisir, mais choisissez des partenaires de jeu qui ne travaillent pas avec vous», conseille Lea Holzfurtner. Si vous franchissez le pas malgré tout, «limitez-vous à des collègues que vous ne croisez pas dans votre quotidien professionnel.»

Elle donne quelques exemples:

«Imaginons: vous ne travaillez jamais avec le marketing, mais vous avez des réunions chaque semaine avec les gens du développement produit. Dans ce cas, portez votre choix sur quelqu'un dans le marketing. Si, en plus, cette équipe est basée dans les bureaux de Londres, vous m'avez presque convaincue. Mais attention: qu'en est-il de ce salon professionnel où vous vous retrouvez tous les ans? Et que se passera-t-il si votre flirt change de département pour rejoindre le développement produit dans trois mois, ou si vous devenez subitement son supérieur?»

Il n'est jamais exclu que des conflits imprévus surgissent par la suite. «En tant que sexologue, j'ai un avis très positif sur le sexe occasionnel consenti», souligne Lea Holzfurtner. Mais il faut veiller «à ne pas se porter préjudice, à soi-même ou à l'autre, par inadvertance».

L'experte précise: «A travers l'expérience de mes clients, je suis aussi consciente que, dans de telles situations, on a souvent tendance à se surestimer et à se laisser dépasser.» Le lieu de travail ne serait donc «pas le meilleur endroit» pour découvrir «si le sexe occasionnel est fait pour vous.»

Et s'il s'agit du début d'une grande histoire d'amour?

Mais qu'en est-il si, depuis des années, vous cherchez à créer un véritable lien avec cette personne et que c'est simplement l'occasion la plus facile pour vous rapprocher enfin de votre coup de coeur?

Même dans ce cas, le cadre de la fête d'entreprise n'est pas idéal, estime Holzfurtner: «Si vous vous appréciez vraiment, la règle est la suivante: mieux vaut être sobre, conscient et lucide.»

Votre histoire d'amour n'a pas besoin de débuter par un baiser ivre sous les yeux du département des ressources humaines. Privilégiez plutôt «un départ en dehors de la fête, par exemple une rencontre après le travail», conseille l'experte

Il est généralement important de clarifier ses sentiments. C'est pourquoi la sexologue conseille d'avoir une discussion ouverte avant de passer à une copulation au sein de l'entreprise:

«S'agit-il d'une aventure d'un soir ou existe-t-il des sentiments mutuels depuis longtemps? Abordez ce sujet pour éviter les blessures et les malentendus. Le mieux est d'en reparler également le lendemain. Clarifiez la manière dont vous souhaitez gérer la situation au bureau.»

Le ghosting n'est pas une option dans cette situation. La sexologue prévient qu'il ne faut pas, après coup, «faire comme si de rien n'était, car cela mène presque toujours à des tensions!»

Déséquilibre de pouvoir et consommation d'alcool

Le problème peut-être encore plus important est que la question du consentement au sein des hiérarchies professionnelles est extrêmement complexe.

La sexologue explique:

«Précisément, lorsque de nombreux collaborateurs occupant des positions de pouvoir différentes font la fête ensemble lors des fêtes de Noël: seul un oui enthousiaste est un vrai oui.»

Quiconque craint des inconvénients en cas de refus ou espère des avantages professionnels ne décide plus librement.

«S'il existe un rapport hiérarchique direct entre les collaborateurs concernés, c'est-à-dire si l'une des deux personnes peut décider du salaire, des primes ou du maintien dans l'entreprise de l'autre, alors avoir des rapports sexuels n'est pas acceptable», déclare clairement Lea Holzfurtner.

«Je n'ai pas la moindre indulgence pour les personnes qui ont des relations ou des rapports sexuels avec celles qu'elles encadrent.»

Même si ce déséquilibre de pouvoir n'existait pas, l'experte aurait encore d'autres inquiétudes, comme elle l'explique: «Si quelqu'un est fortement ivre ou sous l'influence de stupéfiants, aucun véritable consentement n'est possible.» Cela s'applique même si l'intérêt semble mutuel. «Si vous avez le moindre doute sur la capacité de la personne à consentir clairement, ne faites rien», conclut Holzfurtner.

Celui qui aime donc les complications émotionnelles et les risques potentiels pour sa carrière pourrait trouver son compte en ayant des rapports sexuels lors de la fête de Noël. Pour tous les autres, un conseil: jetez-vous plutôt sur le buffet que dans une liaison.