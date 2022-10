Cette scène de Call of Duty Modern Warfare II fait polémique

Une version du jeu, qui doit sortir ce vendredi, est déjà disponible pour ceux qui l'ont précommandée.

Scénario, graphisme, tous les éléments semblent être réunis pour offrir aux joueurs une expérience de jeu des plus réalistes. Pas étonnant venant de la franchise de jeu Call of Duty, connue pour faire de ses jeux vidéos de véritables chefs d'œuvres technologiques.

Les plus chanceux d'entre vous auront précommandé le jeu et ont donc déjà pu jouer à une version de ce deuxième volet. Objectif? Donner un aperçu du jeu vidéo aux plus fidèles. Seulement voilà, une scène de l'histoire de Call of Duty Modern Warfare II fait (déjà) polémique, rapporte le média tech Numerama.

De quoi parle-t-on exactement?

En effet, dans l'une des premières missions du jeu, le joueur est appelé à calmer une bande de civils d'une manière qui a interpellé les fans et internautes: en pointant directement son arme sur eux. Dans la version originale du jeu (en anglais), les développeurs utilisent le terme «de-escalate», l'équivalent de «désamorcer», en français.

Seulement voilà, plusieurs personnes se sont étonnées du fait qu’il suffisait de pointer une arme sur quelqu'un pour obtenir gain de cause. Une situation qui fait écho à certains événements tragiques observés dans la vraie vie et aux Etats-Unis, notamment lors de la mort de George Floyd, par exemple.

Comme l'explique Numerama, l'objectif de cette mission est le suivant: intercepter un terroriste iranien protégé par un cartel mexicain. Elle se déroule à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis et le joueur incarne un membre des Forces spéciales mexicaines, dans un endroit en dehors de sa juridiction. Une situation très proche de la réalité actuelle.

Rappelons-le, l'usage d'armes dans Call of Duty n'est pas quelque chose de nouveau, au contraire. Ce qui a vraisemblablement choqué les joueurs a été le choix d'appeler l'action de pointer son arme sur un civil, le fait de «désamorcer» ou «de-escalate» en anglais. (sia)