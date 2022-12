Encore un montage photo bien claqué signé watson! shutterstock

Kamasutra

Le lotus, une position idéale pour des rapports lents et sensuels

Vous vivez une accalmie au lit? Vous avez la même routine sexuelle? Grâce aux positions du Kamasutra, vous pourrez redonner de l'élan à votre vie amoureuse.

L'une des positions les plus excitantes et les plus chaudes du guide sanskrit ancestral de l'art de l'amour et de la vie holistique est la position du lotus. Pour les connaisseurs, il s'agit d'une position légèrement différente de la position du phénix.

Voici à quoi ressemble la position du lotus

L'homme est assis, soit sur un lit, soit par terre sur un tapis moelleux. La femme s'assoit sur lui et enroule ses jambes autour des hanches de son partenaire. Pour que l'angle de pénétration soit confortable pour les deux, il écarte légèrement les jambes.

Quelle est la particularité de la position du lotus?

La position du lotus est relativement fatigante pour la femme, car c'est elle qui donne le rythme, mais elle lui permettra d'accueillir profondément le sexe de son partenaire, assurant ainsi un maximum de jouissance. De lents balancements accompagnés de mouvements de frottement circulaires stimulent aussi le clitoris.

Cette position apporte également proximité et intimité. Elle est idéale pour des rapports lents et sensuels.

D'autres positions du Kamasutra à découvrir? Say no more.

