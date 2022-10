Présenté à la fashion week de Paris, ce sac Balenciaga x Lay's sera bientôt en vente à un prix fou. instagram

Vous l'attendiez avec impatience: voici le prix du paquet de chips Balenciaga

Lors de la Fashion Week de Paris, Balenciaga a fait défilé ses mannequins avec des paquets de chips Lay's sous le bras. L'accessoire est désormais en vente et il est au même prix que le sac poubelle de la saison passée.

On l'avait annoncé il y a deux semaines lors du défilé Balenciaga à Paris pour la Fashion Week: la pochette en forme de paquet de chips Lay's est désormais une réalité que vous pouvez vous procurer. Mais avant de vous dévoiler son prix, tentez de deviner combien ça vous coûterait si vous l'achetiez:

Selon vous, combien coûte le sac de chips Balenciaga? 150 packs de bière Cardinal 33 cl. 181 paquets de 9 rouleaux de PQ Hakle (celui avec le labrador trop chou). 690 paquets de spaghetti Barilla.

La pochette Lay's x Balenciaga coûte 1800 dollars selon le compte Instagram Diet Prada (3,2 millions de followers) connu pour être lanceur d'alerte dans l'industrie de la mode. 1800 dollars, c'était également le prix du sac poubelle Balenciaga commercialisé en août, preuve que la marque est constante dans le foutage de gueule.

Par rapport à un paquet de chips Lay's qu'on trouve dans le commerce, c'est 450 fois plus cher. Mais bon, celui créé par Demna Gvasalia est en cuir de veau! Par contre, il ne contient aucune chips, parce que c'est rigolo de jouer les pauvres quand on est riche, mais faut pas déconner non plus.

C'est beau, hein? Image: instagram

La pochette sac de chips n'est pas encore disponible sur le site, car il s'agit de la collection printemps-été 2023. Par contre, le sac poubelle est en vente ici en Suisse pour 1590 francs si vous voulez le commander au Père Noël.

Manifestement, il existe en plusieurs coloris. Image: instagram

Il semblerait que cet accessoire soit une collaboration officielle entre la marque de chips et la maison de luxe. Lay's a posté plusieurs photos du défilé Balenciaga sur son compte Instagram.

Pour tout savoir de cette inspiration, cliquez ici👇

Les 21 pires contrefaçons dans le monde