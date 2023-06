Rammstein empêtré dans un scandale sexuel: voici ce qu'il faut savoir

Le chanteur du groupe est accusé d'être un prédateur sexuel et d'avoir été aidé par sa directrice de casting comme rabatteuse. Cette dernière vient d'être virée.

Le groupe allemand Rammstein est connu pour ses chansons aux accents tonitruants. Mais récemment, c'est en interne que ça a fait boum. La directrice de casting Alena Makeeva a été licenciée ce mercredi selon plusieurs médias. Elle s'est vu interdire l'accès aux concerts avec effet immédiat. De plus, le groupe de métal a engagé une agence de communication de crise, et un cabinet d'avocats doit enquêter sur les reproches faits au groupe. Et ceux-ci sont de taille.

Ces derniers jours, de plus en plus de femmes ont porté plainte, notamment contre le chanteur principal de Rammstein, Till Lindemann. Le contenu et la gravité de ces reproches varient fortement. La youtubeuse Kayla Shyx a récemment raconté dans une vidéo de 37 minutes ce qu'elle aurait vécu.

Elle dit avoir assisté à un concert de Rammstein en juin 2022 avec une abonnée de sa chaîne. A cette occasion, les deux jeunes femmes (18 et 20 ans) auraient été abordées par Alena Makeeva et invitées avec six autres femmes à une afterparty. Selon l'influenceuse, on leur a demandé de remettre leur smartphone au préalable.

Le chanteur de Rammstein, Till Lindemann, est au centre de la tempête qui frappe le groupe. Image: EPA

Lors de l'afterparty, elles auraient appris par d'autres femmes que Till Lindemann voulait avoir des relations sexuelles avec l'une d'elles. Kayla Shyx raconte avoir alors quitté la fête précipitamment et sous le choc. Son manager de l'époque lui aurait déconseillé de raconter cette histoire. La jeune femme n'a pas rencontré le chanteur de Rammstein lors de la soirée.

C'est Shelby L. qui a mis le feu aux poudres en publiant sur les réseaux sociaux son expérience – qui correspond à celle de Kayla Shyx.

Shelby a également assisté à une beforeparty et une afterparty lors d'un concert de Rammstein. Selon ses propres dires, elle a bu un verre de prosecco et un verre de vodka avec du Red Bull. «Cela ne me fait généralement rien, je n'ai jamais été ivre à cause de ça», a écrit l'Irlandaise sur Twitter.

Les souvenirs du concert de Shelby sont incomplets. Pendant l'entracte, on l'aurait emmenée sous la scène, où elle aurait rencontré le chanteur principal. Elle lui aurait immédiatement dit qu'elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec lui. Le chanteur a apparemment réagi avec colère. Elle ne se souvient pas du reste du concert ni d'une grande partie de l'afterparty.

Elle a ensuite vomi pendant plusieurs jours et été prise de tremblements dans tout le corps. Le lendemain du concert, elle a remarqué plusieurs gros bleus sur son corps. Le test de dépistage de drogue qui s'en est suivi s'est révélé négatif, mais la jeune femme a continué à se sentir mal. Ce n'est que quelques jours après le concert qu'elle s'est rétablie.

D'autres témoignages

Les deux femmes – Kayla Shyx et Shelby – affirment recevoir des centaines de témoignages d'autres spectatrices de concerts qui racontent des choses similaires. Des médias tels que le Norddeutscher Rundfunk, la Süddeutsche Zeitung et la Neue Zürcher Zeitung (NZZ) ont également reçu des témoignages de femmes invitées aux «row zero» – ces mêmes soirées avant et après le concert.

Les récits divergent fortement. Dans la NZZ, les femmes racontent des scènes où le sexe était tout à fait possible, mais pas attendu. «Je ne me suis jamais sentie en danger», affirme l'une des personnes interrogées.

Kayla Shyx et Shelby, en revanche, relaient des témoignages de femmes sur la consommation de drogue non désirée et les relations sexuelles sans consentement.

Le groupe lui-même nie les allégations ou garde le silence. Voici de quoi on l'accuse:

Du sexe

Chez Rammstein, il est souvent question de sexe. Image: Shutterstock

Ce que Rammstein ne conteste pas, par exemple, c'est le «row zero». Toutes les femmes s'accordent à dire qu'Alena Makeeva les a contactées d'une manière ou d'une autre. Elles ont été contactées directement sur Instagram, abordées lors des concerts ou ont elles-mêmes demandé à la directrice de casting du groupe des billets pour le «row zero».

Ces soirées privées ont toujours été réservées aux femmes, et le rôle d'Alena Makeeva en tant qu'organisatrice reste largement incontesté. Le déroulement des soirées est toujours similaire: il y a une beforeparty, où l'une des femmes est déclarée «l'élue» et a des relations sexuelles avec Lindemann à l'entracte, et une afterparty, après laquelle les relations sexuelles continuent dans la chambre d'hôtel du groupe.

Reste à savoir dans quelle mesure les femmes du «row zero» sont informées qu'il pourrait être question de relations sexuelles avec le chanteur pendant les soirées, et si on leur laisse le choix. Les témoignages divergent à ce sujet. Le concert de ce week-end à Munich a été annulé.

Des drogues

Shelby L. pense avoir été droguée lors de la pré-soirée. Un premier test de la police s'est révélé négatif, d'autres résultats d'analyse sont encore attendus. Kayla Shyx n'a pas été droguée, mais plusieurs femmes présentes à la même afterparty avaient le visage inexpressif. Pour la youtubeuse, il est évident que ces «femmes zombies» ont été droguées par Till Lindemann ou son équipe avec des gouttes KO: «Certaines filles n'étaient même pas vraiment là».

Néanmoins, aucune de ces accusations n'a pu être confirmée jusqu'à présent. Le test effectué par Shelby le lendemain matin s'est révélé négatif (les gouttes KO ne sont toutefois décelables que pendant quelques heures), et ni Till Lindemann ni aucun autre membre de Rammstein n'a été officiellement inculpé pour cela. Plusieurs femmes ont cependant déclaré aux médias qu'elles ne se souvenaient plus des afterparties. Rammstein se défend avec véhémence contre les accusations d'avoir drogué des invitées. Le groupe dément également les accusations selon lesquelles il y aurait eu des rapports sexuels non désirés.

Ni Shelby ni Kayla Shyx n'accusent Till Lindemann de les avoir agressées sexuellement. Selon Shelby, le chanteur a certes réagi de manière agressive à son refus, mais il ne l'a pas touchée. D'autres spectatrices de concerts rapportent des faits similaires.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder

