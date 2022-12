En Suisse, la dernière pleine lune de l'année aura lieu jeudi matin

Jeudi 8 décembre 2022, aux aurores, la Lune sera belle et pleine. Mais qu'a-t-elle de particulier? C'est la dernière de l'année, mais surtout, cette pleine lune s'accompagne d'un phénomène des plus rares. On vous explique tout.

A quelle heure aura lieu la pleine lune en Suisse?

Selon Alarme Météo, cette pleine lune – sous le signe du Gémeaux – sera visible à 5h08 du matin. Soit, deux bonnes heures (au moins) avant les premiers rayons de soleil.

La pleine lune de décembre est également connue sous le nom de «Lune froide» ou encore de «pleine lune des longues nuits froides» en raison de la saison hivernale, mais aussi des nuits froides qui se rallongent. Elle précède également le solstice d'hiver qui aura lieu mercredi 21 décembre 2022.

Pourquoi cette pleine lune est-elle exceptionnelle?

Cette pleine lune sera la 12e et donc la dernière de l'année 2022. Aussi, le 8 décembre prochain, la Lune se situera à environ 400 070 km de la Terre et sera illuminée à 99,9% par le soleil. Autre fait rarissime, Mars, actuellement visible à l'œil nu, sera complètement occultée par la pleine lune.

C'est quoi déjà une pleine lune? La pleine lune se produit lorsque la face visible de la Lune, depuis la Terre, apparaît entièrement illuminée par le Soleil. La pleine lune est le contraire de la nouvelle lune.

C'est quoi cette histoire d'occultation de Mars par la Lune?

Si vous levez les yeux au ciel et observez l'horizon du côté nord-est, vous y verrez un petit point orangé: il s'agit de Mars, aussi dit «planète rouge», qui est donc actuellement visible à l'œil nu, comme l'explique Futura sciences. Mais ce jeudi, ce phénomène ne pourra être observé que jusqu'à l'arrivée de la pleine lune. Laquelle occultera Mars pendant près d'une heure.

Comment observer la pleine lune ce jeudi 8 décembre 2022?

Les pleines lunes sont presque toujours visibles à l'œil nu, si la météo le permet. Bien évidemment, pour profiter au maximum de ce spectacle, pensez à vous éloigner de la ville et de la pollution lumineuse. Privilégiez donc la campagne.

Aussi, pensez à vous équiper de jumelles ou d'un télescope pour une expérience optimale et ainsi pouvoir observer au mieux les détails de la Lune, tels que les cratères ou les nuances de couleurs. (sia)