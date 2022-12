Les images du nouveau film Netflix Les nageuses sont impressionnantes et inspirantes, car les événements de ce film sont réels et basés sur le destin des sœurs Mardini. image: LAURA RADFORD/NETFLIX

«Les nageuses», la véritable histoire derrière le film Netflix

Le dernier succès de Netflix est basé sur l'histoire vraie de deux sœurs. Il place la crise des réfugiés en Méditerranée dans la conscience collective et apporte une lueur d'espoir.

Corina Mühle Suivez-moi

Par une nuit noire, les sœurs Sarah et Yusra Mardini plongent dans la Méditerranée. Non pas pour s'amuser, mais pour sauver des vies humaines. Elles se trouvent dans un canot pneumatique dont le moteur est cassé et qui menace de couler. Elles se trouvent quelque part entre la Turquie et l'île grecque de Lesbos.

Les images du nouveau film Netflix Les nageuses sont impressionnantes et inspirantes, car les événements de ce film sont réels et basés sur le destin des sœurs Mardini. Ayant grandi à Damas, elles pratiquent la natation depuis leur enfance. Yusra a établi un record national à quatorze ans, mais lorsque plusieurs de ses coéquipiers sont tués pendant la guerre civile, elle décide de s'enfuir en Allemagne avec sa sœur (et son cousin).

Sans chaussures et sans biens, mais enfin sur le sol européen: Yusra, Sarah et leur cousin Nizar (de gauche à droite) dans Les nageuses. image: LAURA RADFORD/NETFLIX

Pendant plus de trois heures, ils ont nagé pour sauver leur vie dans les eaux froides de la mer Egée, se sauvant eux-mêmes, mais aussi les 18 autres réfugiés qui se trouvaient sur leur canot pneumatique surchargé et collé avec du scotch blindé, en le tirant dans l'eau. Il fait jour lorsqu'ils aperçoivent enfin la terre et touchent, avec leurs dernières forces, la plage grecque.

Le voyage vers l'Allemagne a été long et fatigant. image: LAURA RADFORD/NETFLIX

Sarah et Yusra font partie des presque cinq millions de Syriens qui ont fui leur pays en 2015. Selon l'agence de l'Organisation des nations unies (ONU) pour les réfugiés, près de 4000 personnes ont perdu la vie lors de leur périlleux voyage à travers la Méditerranée en 2015. En août, les sœurs ont débarqué à Lesbos avec 80 000 autres personnes. Elles ont poursuivi leur voyage vers l'Allemagne. Certaines nuits étaient belles, d'autres terrifiantes. C'est ainsi que Yusra décrit son voyage.

Yusra n'avait alors que 17 ans, mais elle avait un objectif bien précis en tête: nager pour son pays, la Syrie, aux Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro. Un rêve qui semble bien lointain, sachant qu'elle n'a pas pu s'entraîner pendant deux ans. Même Sven Spannekrebs, qui a accepté d'entraîner Yusra, estimait que les Jeux olympiques de Tokyo en 2020 étaient un objectif plus réaliste.

Matthias Schweighöfer joue l'entraîneur de natation Sven Spannekrebs. image: LAURA RADFORD/NETFLIX

Mais tout s'est passé plus vite que prévu. Elle a eu la possibilité de faire partie de l'équipe de réfugiés nouvellement créée. Au début, elle ne voulait pas; elle voulait nager pour la Syrie. Mais elle a fini par accepter. «J'ai une responsabilité envers tous les autres réfugiés qui ne sont pas entendus», a-t-elle déclaré au magazine Glamour. Elle poursuit: «[...] Sven m'a dit: "C'est toi qui décides qui tu veux être, mais pas l'équipe pour laquelle tu concourras". Je l'ai compris».

Yusra s'est rendue à Rio.

Et en 2020 à Tokyo.

Depuis 2019, elle est ambassadrice spéciale des Nations unies.

Yusra Mardini en 2016 aux Jeux olympiques de Rio. image: AP/AP

Les nageuses, actuellement le troisième film Netflix le plus regardé en Suisse, ne met pas seulement en lumière un destin cruel. Il donne aussi de l'espoir. Espoir de survie, de liberté et de rêves.

La bande-annonce:

Vidéo: youtube

