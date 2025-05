Sur fond de bataille judiciaire perdue, le duc de Sussex a fait quelques confessions touchantes. getty/watson

Harry: «J'aimerais me réconcilier avec ma famille»

Encore passablement remué par la décision de justice rendue quelques heures plus tôt par la Cour d'appel de Londres, Harry s'est fendu de quelques confiances touchantes à la BBC. Il affirme notamment que Charles III, son père, ne lui «parle plus».

C'est la voix presque tremblante et l'air grave qu'Harry s'est assis quelques instants avec une équipe de BBC News, en Californie, dans une salle de presse à la moquette miteuse. On ne comprend que trop bien le duc de Sussex. Quelques heures plus tôt, il vient de perdre le bras-de-fer judiciaire qu'il considérait comme le «plus important»: celui de sa sécurité au Royaume-Uni.

«Dévasté» et «déçu» d'avoir perdu son recours, il lâche:

«Je ne vois pas de monde dans lequel je ramènerais ma femme et mes enfants au Royaume-Uni à ce stade» Harry, vendredi, sur la BBC

Le processus de décision et le traitement qui lui a été réservé, poursuit Harry, a «révélé mes pires craintes». Celle d'un «bon vieux coup monté de l'establishment» et d'une «ingérence» la Maison royale.

Sur le ton frisant parfois le conspirationniste qui est le sien depuis des années, il ajoute: «Je suis sûr qu'il y a des gens, probablement des gens qui me veulent du mal, qui considèrent cela comme une énorme victoire.»

Selon lui, cette bataille judiciaire pour récupérer la protection policière payée par le contribuable britannique - un privilège aboli au moment de quitter la famille royale en 2020 pour les Etats-Unis, a «toujours été le point de friction» avec sa famille.

Au point que Charles III, son père, ne lui parle plus.

«Je ne sais pas combien de temps il reste à mon père» Harry, vendredi, sur la BBC

Interrogé sur la question de savoir s'il avait demandé au roi d'agir en sa faveur dans son conflit judiciaire sur la sécurité, Harry est formel: «Je ne lui ai jamais demandé d'intervenir - je lui ai demandé de s'écarter et de laisser les experts faire leur travail.»

En revanche, il affirme avoir contacté le premier ministre britannique Sir Keir Starmer et la ministre de l'Intérieur Yvette Cooper pour s'emparer du dossier.

D'où la volonté du duc aujourd'hui de tendre un (énième) rameau d'olivier aux Windsor. «Il y a eu tellement de désaccords entre moi et certains membres de ma famille», regrette-t-il lors de l'interview.

Il affirme leur avoir maintenant «pardonné».

«J'aimerais beaucoup me réconcilier avec ma famille. Il est inutile de continuer à se battre, la vie est précieuse» Harry, vendredi, sur la BBC

Lorsqu'on lui a demandé si le Royaume-Uni lui manquait, il a ajouté: «J'aime mon pays, je l'ai toujours aimé, malgré ce que certaines personnes dans ce pays ont fait... et je pense que c'est vraiment très triste de ne pas pouvoir montrer ma patrie à mes enfants.»

Cette fois, le duc de Sussex ne cherchera pas à faire recours devant la Cour suprême - la décision de vendredi ayant déjà «prouvé qu'il n'y avait aucun moyen de gagner cela devant les tribunaux».

«J’aurais aimé que quelqu’un me le dise avant», lâche-t-il avec amertume, ajoutant que la décision avait été une «surprise». «Au fond, il s'agit d'un conflit familial, et ça me rend vraiment, vraiment triste que nous soyons assis ici aujourd'hui, cinq ans plus tard, avec une décision qui a très probablement été prise, en fait, je le sais, pour nous garder sous le toit.»



La balle est désormais dans le camp de Buckingham Palace.