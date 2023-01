Image: Netflix

Une saison 2 pour Mercredi? Netflix a annoncé sa décision

La plateforme de streaming a confirmé ce vendredi 6 janvier qu'il y aura bel et bien une saison 2 de Mercredi. Les fans peuvent désormais se réjouir de la suite de ses aventures.

Netflix a annoncé une très bonne nouvelle ce vendredi 6 janvier: Mercredi, l'une des séries les plus populaires de la plateforme, est renouvelée pour une saison 2. L'annonce a été faite par les créateurs et producteurs exécutifs de la série, Alfred Gough et Miles Millar.

«Vous êtes chanceux, la torture continue »

L'annonce a été relayée sur Twitter:

«Cela a été incroyable de créer une série qui a connecté les gens à travers le monde. Nous sommes ravis de poursuivre le voyage tortueux de Mercredi dans la saison 2. Nous sommes impatients de plonger tête première dans une nouvelle saison et d'explorer le monde effrayant et sinistre de Nevermore»

Et sur le compte Instagram officiel de la série, qui a également partagé la nouvelle, avec une vidéo montrant des clips de la saison 1, ainsi que les réactions des fans, le tout raconté par Jenna Ortega (l'actrice qui joue Mercredi) en voix-off.

La vidéo d'annonce: Vidéo: watson

instagram @wednesdaynetflix

La série, dont la première a eu lieu en novembre 2022, a rapidement explosé sur les médias sociaux, notamment sur TikTok, où #WednesdayAddams a amassé plus de 22 milliards de vues, selon Netflix. Ceci, en partie, grâce à la danse désormais emblématique de l'actrice (qui est rapidement devenue virale) sur la chanson Bloody Mary de Lady Gaga.

Alors qu'aucun détail n'a été partagé sur la prochaine saison, mais Jenna Ortega a tout de même déclaré: