Voici le nouveau piment le plus fort du monde

Le «Pepper X» a remplacé le «Carolina Reaper» comme piment le plus fort du monde. Son cultivateur met en garde contre sa consommation.

Steve Haak / t-online

Pepper X est désormais officiellement le piment le plus fort du monde, avec une inscription dans le livre Guiness des records, comme on peut le lire sur le site de la société Guiness World Records. Ce piment remplace ainsi la variété Carolina Reaper qui détenait jusqu'à présent le record.

Le Pepper X a été cultivé par «Smokin» Ed Currie, le fondateur de la Puckerbutt Pepper Company. Currie avait déjà créé le Carolina Reaper, qui a remporté le titre de «piment le plus fort du monde» depuis 2013.

Contrairement à la Carolina Reaper, qui a un degré de piquant de 1,64 million de Scoville, Currie a pu ajouter près d'un million de Scoville à la Pepper X. Le Pepper X atteint ainsi une valeur de 2,69 millions de Scoville. A titre de comparaison, les piments jalapeño ont jusqu'à 8000 scovilles.

La capsaïcine est responsable du piquant

La valeur Scoville est une unité qui permet de classer le degré de piquant des plantes de piment. Pour mesurer le piquant, on calcule la quantité de capsaïcine présente dans la plante.

La capsaïcine est la substance contenue dans le fruit d'une plante de piment, qui irrite les muqueuses humaines et est en grande partie responsable de la sensation de piquant.

Le degré de piquant du Pepper X a été calculé par la Winthrop University en Caroline du Sud, comme l'indique la société Guiness World Records. Pour ce faire, des échantillons des quatre dernières années ont été utilisés.

La culture a duré plus de 10 ans

Le cultivateur Ed Currie aurait développé le Pepper X dans sa ferme de Caroline du Sud pendant plus de 10 ans en croisant les piments les plus forts entre eux afin d'augmenter petit à petit leur teneur en capsaïcine.

Ed Currie, l'expert en piment qui a croisé et cultivé le Carolina Reaper image:.guinnessworldrecords

Le magazine Insider a dressé la liste des sept variétés de piments les plus forts:

Pepper X: 2,6 millions Scoville Carolina Reaper: 1,6 million Scoville Scorpion de Trinité Butch T: 1,45 million de Scoville Vipère Naga: 1,3 million de Scoville Scorpion Moruga de Trinidad: 1,2 million d'échos Infinity: 1,2 million de Scoville Bhut Jolokia: 1 million de Scoville

Dans un entretien avec le The Washington Post, Ed Currie a expliqué que jusqu'à présent, les piments Pepper X n'étaient pas disponibles à la vente. En revanche, des produits alimentaires tels que des chips, des sauces et des moutardes sont disponibles avec ce produit.

Les experts de la célèbre émission américaine Hot Ones, où des célébrités discutent en mangeant des piments, ont testé le Pepper X. Vous pouvez les voir à l'oeuvre à la dixième minute:

Ed Currie met en garde surtout les débutants en matière de piments. Il vaut mieux commencer par des variétés plus inoffensives et moins piquantes comme les jalapeños ou le piment de Cayenne. Dès que l'on se sent à l'aise, on peut essayer des exemplaires plus forts.

Les experts conseillent de ne pas consommer de piments particulièrement forts, surtout si l'on a l'estomac ou l'intestin sensible. Ils pourraient notamment provoquer de fortes douleurs d'estomac ou des diarrhées.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)

