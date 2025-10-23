«Quotidien» est venu se moquer des seniors suisses à Lausanne

Vidéo: watson

«Quotidien» se moque des seniors suisses à Lausanne

Les soirées «Forever Young» du MAD font chaque mois un carton à Lausanne. Au point d’intriguer l’émission de Yann Barthès, qui a envoyé une équipe dans la capitale vaudoise, histoire de comprendre ce concept qui «n’existe pas vraiment en France». Cerise sur le gâteau, notre star nationale, Yann Marguet, buvait l’apéro dans le coin.

Quand la très parisienne émission «Quotidien», sur TMC, dépêche une équipe de tournage en Suisse, c’est souvent pour se moquer (doucement) de nos petites spécificités locales. De la Foire du Valais à la Fête des Vignerons, il faut reconnaître qu’il y a une bonne matière première pour la rigolade.

Cette fois, le bataillon de la chronique «Transpi» a rejoint Lausanne, pour une soirée un peu spéciale, baptisée Forever Young. Une fois par mois, la boîte de nuit du Mad, au Flon, interdit l’entrée aux moins de 60 ans pour permettre aux séniors romands de guincher en paix jusqu’au bout de la nuit (ou presque).

Mais, avant cela, il a fallu se farcir l’imposant et célèbre dénivelé de la capitale vaudoise. Résultat: «Au bout d’heure, avec Thibault, on a un peu regretté d’être à pied», raconte la journaliste Angèle. En croisant un Lausannois, le duo a reçu un précieux conseil, hélas, un poil trop tard.

«En fait... Mais ça, vous ne pouviez pas le savoir... il y a un ascenseur qui est juste là» Un passant aux soldats de l’émission de Yann Barthès

Comme souvent dans les reportages télé, une fois le montage optimisé, l’itinéraire des journalistes n’a plus beaucoup de sens. En l’occurrence, se retrouver au pied de la cathédrale alors que le binôme visait le Flon, c’est chercher sciemment la «transpi» pour créer l’événement.

Toujours au rayon mise en scène, même ambiance de préfabriqué au moment de tomber PAR HASARD sur le «petit Suisse préféré» de «Quotidien», qui se prélasse sur la terrasse du Café des Artisans.

L’excellent Yann Marguet, qui cartonne chaque semaine sur le plateau de l’autre Yann (mais aussi sur France Inter et sur scène dans toute la France), avait une petite gentillesse à adresser à ses collègues:

«On a été hyper bien accueillis en Suisse, tout le monde était heureux de nous voir, ça fait vraiment plaisir. Enfin, sauf une seule personne précisément» Angèle, de «Quotidien»

«Putain... ça va les connards?» Yann Marguet

Bref, un petit apéritif avant d’attaquer le plat de résistance et «la soirée en boîte de nuit pour le troisième âge» qui, logiquement, n’ouvre pas ses portes à 2 heures du matin. Résultat, à peine la nuit était tombée, que les punchlines, les devinettes et les blagues (parfois involontaires) s'abattront sur Lausanne, (presque) comme la tempête Benjamin ce jeudi.

A l’instar de ce monsieur qui explique par exemple qu’ils ne sont que trois, alors qu’ils devaient être 24, «mais bon, y en a un qui est mort, si, si c’est vrai! C’est pour ça qu’il faut profiter».



John et Jacqueline, les chouchous de l’équipe de «Quotidien» à Lausanne

Viendront enfin nos «chouchous de la soirée», comme les surnomme tendrement la journaliste Angèle: «John et Jacqueline, 80 ans, 54 ans de mariage et toujours aussi amoureux. On dirait deux ados à une boum». Un couple qui ne se retiendra pas de se rouler littéralement une pelle devant la caméra.

Qui aime bien châtie bien, comme on dit. Car, en fin de compte, l’équipe parisienne de Yann Barthès a fini par trouver le concept fantastique, au point d’avoir «presque envie d’être vieux».