Climat: Jane Fonda fait sa Greta pour sauver les océans

A 85 ans, Jane Fonda n'hésite jamais à descendre dans la rue lorsqu'il s'agit de défende ses convictions. Image: sda

L'actrice américaine s'est rendue à l'ONU à New York pour défendre le futur traité pour protéger la haute mer.

«Nous sommes en train de perdre l'océan et, si nous perdons l'océan, nous nous perdons nous-mêmes», a lancé lundi Jane Fonda:

«L'océan nous fournit 50% de l'oxygène que nous respirons; il nourrit des milliards de personnes. Et il est en train de mourir.»

Pétition remise

«J'ai des enfants et des petits-enfants et je veux passer tous les moments qui me restent à vivre à ne pas permettre que l'on détruise la planète [...] Je veux que nous survivions. Je veux que la planète survive», poursuit la militante de 85 ans:

«C'est le combat qui déterminera s'il y a un lendemain pour l'humanité»

L'icône du cinéma, devenue depuis les années 1970 une militante pacifiste, féministe, puis en faveur de l'environnement, a remis lundi soir à Rena Lee, présidente des négociations du traité sur la haute mer, une pétition de plus de 5,5 millions de signatures pour un traité «fort».

Après plus de 15 ans de discussions informelles puis formelles, la session de négociations du traité pour protéger la haute mer a repris lundi, avec l'espoir que ce soit la dernière.

«Oui, il y a une lueur d'espoir. Nous n'avons jamais été aussi proches et l'élan n'a jamais été aussi grand» Jane Fonda

«Nous avons besoin d'un traité et nous en avons besoin maintenant. Un nouveau délai serait à nos dépens», a-t-elle ajouté, décrivant les maux frappant les océans, de la pollution plastique à la surpêche en passant par le réchauffement, l'acidification, les marées noires. (ats/jch)