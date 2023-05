Justin Timberlake fait-il partie des célébrités très inquiètes à la perspective des révélations de Britney? Nul ne le sait, mais les avocats d'Hollywood sont au taquet. image: getty

People

Les mémoires de Britney rendent les stars «nerveuses»

Le livre «brutalement honnête» de la chanteuse pourrait faire l'effet d'une bombe sur la pas-si-paisible colline d'Hollywood.

Plus de «Société»

It's Britney Bitch! A mesure que s'approche la date de publication des très très très attendues mémoires de la chanteuse, l'appréhension de quelques célébrités, possiblement concernées par ses croustillantes révélations, commence à monter.

«Britney est brutalement honnête dans le livre – il y a beaucoup de vedettes nerveuses» Une source proche du dossier, au Sun.

Toujours selon ladite source, «Britney veut que ce soit le moment où elle parle au monde, donne sa version de l'histoire et remette les pendules à l'heure»: «Elle a voulu aller jusqu'au bout avec ce livre et dire sa vérité, et c'est ce qui inquiète les gens».

«Il s'agit de jeter des gens sous le bus, de parler de ses relations passées, dont certaines seront révélées pour la première fois» La même source proche du dossier, au Sun.

Ouuuuh...

Bien qu'ayant vécu la majeure partie de son existence sous le regard des paparazzi et du public, il semblerait que Britney soit parvenue à garder quelques relations «sous le radar». Y compris «des noms de grandes stars du cinéma et des gens du monde de la musique».

L'article ne mentionne évidemment aucun nom. A ce stade, l'heure est aux spéculations. Tout juste sait-on que son livre, rédigé avec le soutien de l'écrivain-fantôme et journaliste reconnu Sam Lanksy, devrait nous plonger dans sa tutelle controversée, son mariage avec son troisième mari et des sujets encore «jamais abordés publiquement».

Quelques personnalités ne devraient pas y échapper, de son premier petit ami, Justin Timberlake, à ses célèbres copines, Madonna ou Paris Hilton.

Les deux copines, en 2008, sont encore très proches. Image: FilmMagic

Encore un peu de patience

Selon le Sun, «deux stars hollywoodiennes» seraient particulièrement inquiètes. Au point de demander à leurs avocats de contacter l'éditeur, Simon & Schuster, pour mettre le nez dans le bouquin et débusquer tout scandale potentiel.

«Des lettres juridiques fermement formulées ont été envoyées aux éditeurs par des personnes qui connaissent Britney et qui craignent ce qu'elle a écrit» Toujours la même source proche du dossier, au Sun.

Résultat des courses: la sortie de la bombe potentielle, programmée dans un premier temps pour le mois de février avant d'être décalée à l'automne, est encore en suspens.

«Rien ne bouge pour l'instant et on s'inquiète de savoir quand le livre pourra enfin être publié», dévoile la source. Avant de découvrir tous les secrets scabreux de Britney et du gratin de Los Angeles, il va nous falloir faire preuve d'encore un peu de patience. (mbr)

Le nouveau manoir de Britney Spears est kitsch à souhait

1 / 16 Le nouveau manoir de Britney Spears est kitsch à souhait

Une vidéo de Britney Spears inquiète: