Kate publie un cliché inédit pour l'anniversaire du prince George

Et, pour une fois, nous n'avons constaté aucun problème de retouche.

Plus de «Société»

Happy birthday, prince George! L'héritier du trône britannique a soufflé sa onzième bougie ce lundi, en pleine période de vacances scolaires. Ses parents, Kate et William, ne pouvaient évidemment déroger à la traditionnelle photo d'anniversaire. Un cliché signé de la princesse de Galles, of course. Selon le Telegraph, il a été pris plus tôt ce mois-ci au domicile de la jeune famille royale, Adelaide Cottage, situé sur le domaine de Windsor.

Un fringuant jeune prince de 11 ans. image: prince and princess of wales

C'est qu'il a bien grandi, le petit prince. Costume impeccable, chemise blanche entrouverte, chevelure soigneusement peignée, George affiche une moue assurée, les yeux légèrement plissés dans la lumière. Une pose nettement plus mature que pour ses précédentes photographies officielles publiées par le palais.

Bref, un futur beu gosse en puissance et un cliché très réussi. Heureusement. Après le drame mondial provoqué par le photomontage raté du mois de mars, chaque publication-maison de Kate ne manque jamais de nous faire transpirer un peu. Et elle aussi, sans doute.

Pour l'anecdote, ce charmant portrait en noir et blanc n'est pas sans rappeler celui de son père, le jeune prince William, pris par le photographe Mario Testino à l'occasion de son 21e anniversaire, en 2003.

Chic avec un semblant d'informalité. mario testino

Après un début d'année particulièrement éprouvant et mouvementé, la famille de Galles a célébré l'anniversaire du jeune prince dans l'intimité, loin des projecteurs. En retrait pour la période estivale, Kate, William et leurs trois enfants devraient passer les vacances entre leur maison de campagne dans le Norfolk et le château de Balmoral, en Ecosse, comme c'est leur habitude.

Un calme bienvenu pour le prince George, dont le début d'été a été chargé; entre une apparition très remarquée au balcon de Buckingham Palace à l'occasion de Trooping the Colour, un concert de Taylor Swift à Wembley et, enfin, la finale de l'Euro 2024 en Allemagne, l'héritier du trône ne doit plus savoir plus où donner de la tête. Ah, la dure vie de royal...