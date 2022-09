Khloé Kardashian et Michele Morrone seraient en couple. instagram

Khloé Kardashian serait en couple: qui est ce nouveau petit ami?

La sœur de Kim Kardashian et Michele Morrone ont passé du bon temps ensemble à la Fashion Week de Milan. Une photo d'eux collés serrés enflamme les réseaux sociaux. Mais que sait-on de cet homme mystère?

Une partie de la secte Kardashian était ce week-end à la Fashion Week de Milan qui se termine ce lundi 26 septembre. Kris Jenner, la matriarche, Kim et Khloé ont assisté au défilé Dolce & Gabanna. Kim a même clôturé le show en compagnie des deux designers Domenico Dolce et Stefano Gabbana.

Mais les yeux étaient rivés sur une autre Kardashian: Khloé. Elle a été filmée et photographiée en compagnie de Michele Morrone. Une photo en particulier a fait parler d'elle sur les réseaux sociaux: elle contre lui, lui la tenant fermement par la taille.

Qui est-il? Quels sont ses réseaux? On sait déjà une chose sur lui en regardant cette photo: il aime les chemises en soie.

Alors, qui est Michele Morrone?

Il est acteur

Sur son compte Instagram, il se définit humblement comme «artiste». Dans les faits, il a joué dans le film pseudo-érotique 365 Days diffusé regrettablement sur Netflix. Un genre de Fifty Shades of Grey pour MILF en manque de sensations fortes. Le long-métrage raconte l'histoire de Massimo, membre d'une famille mafieuse sicilienne, qui kidnappe une femme pendant un an pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Malgré le piètre jeu d'acteurs, un scénario si risible qu'on dirait de la science-fiction et une note de 3.3/10 sur IMDb, le film a eu son succès sur la plateforme de streaming, poussant les producteurs à pondre deux suites.

Le trailer du 3ème volet avec un doublage en français douteux:

Il est chanteur

Massimo, pardon... Michele, a bien fait d'écrire sur Instagram qu'il était «artiste», parce qu'en plus de jouer la comédie avec brio, il chante. Il a sorti un album en 2020, de la pop rock de lover. J'ai un peu écouté l'opus sur Spotify et c'est le genre de chanteur qui gémit quand il chante. J'ai tenu 20 secondes.

Il est mannequin

Michele est pluriel. Il a défilé pour plusieurs marques dont Dolce & Gabanna. Il a aussi fait une collab avec Chopard et en 2020, il était égérie de la marque Guess.

Il est jeune!

Malgré les apparences, Michele n'a que 31 ans. Bien sûr, on est tous le jeune ou le vieux de quelqu'un, mais il a quand même l'air d'avoir de la bouteille. Il fêtera d'ailleurs son anniversaire le 3 octobre. Khloé lui organisera-t-elle une petite fête? On va suivre le dossier de près.

Il fume

C'est peut-être pour ça qu'il a l'air plus vieux... Sur son compte Instagram, Michele (que les américains prononcent Michael) poste des photos de lui, la clope au bec, parce que fumer, c'est punk.

Il fume même beaucoup. Ou il aime se faire photographier en train de fumer, j'hésite.

Il aime les slips

Michele est d'origine italienne et en bon italien qui se respecte, il aime porter le slip qu'il ajuste en dessous du V des abdos. Il poste régulièrement des photos de lui dans cet accoutrement. Des clichés qu'il accompagne de questionnements existentiels, du genre: «Je ne sais pas si Dieu m'a béni ou condamné.» Pauvre chaton, ça doit être dur d'être dans sa tête.

Je vous ai dit qu'il fumait?

Il peint!

Décidément, Michele est un artiste complet. L'une de ses passions après les slips et la cigarette: la peinture. Comme il l'écrit sur Instagram, c'est ainsi qu'il trouve la paix intérieure. Tant qu'il ne commercialise pas ses toiles, moi ça me va.

Il a deux enfants

Michele a épousé en 2014 la styliste Rouba Saadeh et a divorcé en 2018. Ensemble ils ont deux fils: Marcus et Brando, ce qui fait un point commun avec Khloé qui a elle aussi deux enfants avec le basketteur Thompson, dont elle est séparée.

Il fait partie de la team chien

Difficile de savoir si c'est le sien, mais une chose est sûre, il aime les toutous.

Il s'aime

Qu'est-ce qu'il se passe Michele, y a une araignée au plafond?

