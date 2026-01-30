brouillard
On en sait plus sur le millionnaire qui a payé la caution des Moretti

Les Moretti arrivent au ministère public, le 9 janvier 2025.
Jacques et Jessica Moretti ont pu compter sur un ami très fortuné pour payer leurs caution de près d'un demi-million de francs suisses.Image: afp/watson

Qui est à l'origine du paiement de la caution des Moretti? Les fonds proviendraient d'un héritier d'une grande famille genevoise active dans l'horlogerie.
30.01.2026, 05:3230.01.2026, 07:52

Jacques Moretti, 49 ans, propriétaire du tristement célèbre bar «Le Constellation» à Crans-Montana, a été libéré vendredi après deux semaines de détention. Une caution de 200 000 francs suisses a été versée pour sa libération et une autre, du même montant, a également été payée pour son épouse, Jessica Moretti.

Les autorités valaisannes ont autorisé la libération de Jacques Moretti sous strictes conditions. Selon un courrier officiel, il a dû verser sa caution et remettre l'ensemble de ses papiers d'identité et de séjour au parquet. Il est également tenu de se présenter quotidiennement au commissariat.

Qui a payé?

L'identité de la personne ayant versé près d'un demi-million de francs suisses pour la libération des Moretti suscite de nombreuses interrogations. Le quotidien italien La Repubblica a affirmé qu'il s'agissait d'un millionnaire genevois ayant effectué le versement depuis un compte à Dubaï.

Une quatrième personne sous enquête dans l'incendie de Crans-Montana

De son côté, le tribunal s'est contenté de déclarer que «l'origine des fonds et la nature de la relation entre le prévenu et la personne ayant effectué ce versement, un de ses proches» avaient fait l'objet d'une enquête.

Selon Bild, qui assure détenir le précieux reçu, celui-ci porterait le nom d'un homme issu de l'une des plus illustres dynasties fortunées de Suisse. La piste conduirait à un héritier de renom dans l'univers horloger.

Bild a réussi à obtenir le document montrant qui a payé la caution des Moretti
Bild a réussi à obtenir le document montrant qui a payé la caution des Moretti.Image: dr

Cet homme serait également actif dans le secteur immobilier, notamment dans plusieurs sociétés immobilières dans le canton de Vaud et du Valais, informe de son côté Blick.

Selon ces mêmes sources, il entretiendrait des relations d'affaires avec Jacques Moretti: le propriétaire du bar aurait acheté un bien immobilier auprès de cet investisseur par le passé, sans que le montant de la transaction ne soit révélé.

La relation entre le millionnaire horloger et Jacques Moretti semblerait aller au-delà des simples affaires. Les deux hommes partageraient une passion commune pour les véhicules anciens de collection. Selon Blick, ils auraient participé ensemble à un rallye de voitures anciennes en Corse. (svp)

Les travaux de rénovation dans le sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015
1 / 6
Les travaux de rénovation dans le sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015

Les travaux de rénovation dans les sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015.
source: facebook
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
