Face à la suppression du groupe «Girls Meeting», son instigatrice en a créé un nouveau. capture d'écran

Des groupes Facebook suisses disparaissent mystérieusement

Plusieurs groupes d'entraide pour femmes en Suisse romande ont été fermés par Meta en quelques jours, sans possibilité de recours. Un phénomène par ailleurs international. Des modératrices s'indignent.

Le soir du Réveillon, Romane Christ a reçu une drôle de notification: «nous avons suspendu votre groupe». Quelques heures plus tard, «Girls Meeting» disparaît de Facebook. Ce groupe d'entraide entre femmes romandes comptait 25 000 membres et ne pourra certainement pas être récupéré, comme le rapporte ArcInfo.

«Ce sont dix ans de travail qui sont balayés d'un coup» Romane Christ

En cause? Une publication de 2023 aurait enfreint les règles sur «l'exploitation d'êtres humains». Le poste rappelait simplement que le groupe n'était — justement —pas un espace de rencontres coquines.

D'autres groupes connaissent le même sort. «Swiss Girls & Boys» est suspendu début janvier. Le 22 janvier, c'est «Swiss Girls», avec ses 23 000 membres, qui disparaît. «Facebook indique une suppression définitive sans préciser quels contenus poseraient problème», explique Cati Bessa, fondatrice de ces derniers groupes.



Romane Christ tout comme Cati Bessa assurent pourtant à nos confrères avoir toujours modéré rigoureusement.

«Nous avons limité les sujets polémiques, les cagnottes, les annonces d'animaux à donner...» Romane Christ à Arcinfo

«Aucun moyen de dialoguer»

Impossible de contacter Facebook pour comprendre ou contester. «Il n'existe aucun moyen de dialoguer», fulmine Cati Bessa. Seule option? Saisir un tribunal.

Un nouveau groupe «Girls Meeting» a été créé, après la suppression de l'espace devenu historique.

Ce phénomène dépasse par ailleurs les frontières romandes. Sur Change.org, une pétition réclamant à Meta de «corriger l'IA», au regard de la modération qu'elle assume désormais, a récolté 55 000 signatures en huit mois.

Les fondatrices tentent de reconstruire. «Girls Meeting» a relancé un groupe sous le même nom. «Swiss Girls» a créé «Queens de Suisse», après qu'une première tentative ait été supprimée deux jours après sa création. Meta n'a pas répondu aux sollicitations de nos confrères. (dag)