Genève perd un fleuron de son économie, au profit d'un autre canton, connu pour ses avantages fiscaux. keystone

Cette entreprise quitte Genève pour le paradis fiscal de la Suisse

Le géant de l'inspection SGS a officiellement inauguré son nouveau siège à Baar, dans le canton de Zoug. La multinationale quitte définitivement la Cité de Calvin, où elle était établie depuis 1915.

Cette fois, c'est officiel: le géant de l'inspection et de la certification SGS n'est plus basé à Genève. La multinationale, fondée en 1878 en France et établie dans la Cité de Calvin depuis 1915, a inauguré son nouveau siège dans le canton de Zoug, respectivement la commune de Baar.

La célébration s'est déroulée ce jeudi en présence des autorités, de clients, de partenaires et d'employés, sous la houlette du président Calvin Grieder et de la patronne Géraldine Picaud, indique vendredi SGS.

Région «plus attrayante»

Afin de justifier ce déménagement, la direction de SGS avait invoqué un prix au mètre carré plus avantageux à Zoug et un aéroport mieux desservi à Zurich, la région étant selon elle «plus attrayante pour les professionnels mobiles à l'échelle internationale». L'assemblée générale avait entériné le transfert du siège lors de l'assemblée de mars 2025.

Des emplois devraient néanmoins être maintenus à Genève, au moins 50% de l'effectif, selon les informations fournies lors de la dernière assemblée. (sda/awp/ats)