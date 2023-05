People

Katy Perry a tout donné pour Charles

La pop star américaine a poussé la chansonnette devant la famille royale au complet et 20 000 spectateurs. image: getty

Katy Perry, Lionel Richie ou encore le groupe Take That se sont produits devant le nouveau souverain et la famille royale, lors d'un grand concert au château de Windsor dimanche soir.

Drapeau britannique à la main, quelque 20 000 spectateurs se sont rassemblés devant le château pour assister à l'événement. Charles et Camilla, souriants, étaient dans la tribune avec plusieurs membres de la famille royale, dont William et Kate, et leurs enfants George et Charlotte.

Et que serait une cérémonie sans une des grimaces légendaires des petits princes? Getty Images Europe

Le prince de Galles, William, est d'ailleurs monté sur scène pour rendre hommage à son père et a eu quelques mots pour sa grand-mère la reine Elizabeth II, décédée en septembre, qui serait une «mère très fière».

«Papa, nous sommes tous si fiers de toi» William, prince de Galles.

«Pendant plus de 50 ans, aux quatre coins du Royaume-Uni, du Commonwealth et du monde, il [Charles] s'est consacré au service des autres, des générations actuelles et futures.»

Starlettes, paillettes et baleine volante

La soirée a été animée par l'acteur Hugh Bonneville, connu pour son rôle dans la série Downton Abbey, tandis que Lionel Richie, Katy Perry, le groupe Take That et le ténor classique italien Andrea Bocelli ont assuré la partie musicale.

Pendant ce temps, des jeux de lumière ont flotté au-dessus du château, où les drapeaux des pays du Commonwealth ont été projetés. Dans le ciel, des éclairages à l'aide de drones ont représenté papillon, abeille, baleine, fleurs, en hommage à la passion du roi pour la nature.

Getty Images Europe

Une touche d'humour: une vidéo de Tom Cruise pilotant un avion a été diffusée, dans laquelle l'acteur dit: «De pilote à pilote. Votre Majesté, vous pouvez être mon coéquipier à tout moment.»

