La reine Camilla a confié à la la BBC s'être défendue contre un homme qui l'agressait dans un train quand elle était adolescente, dans les années 60. WireImage

Camilla se confie sur une vieille agression: «Je me suis défendue»

Dans une interview diffusée mercredi à la BBC, la reine Camilla s'est confiée comme jamais auparavant sur une agression vécue lorsqu'elle était adolescente à bord d'un train. Un souvenir qui l'a durablement marquée.

Plus de «Société»

«Adolescente, j'ai été agressée dans un train», a témoigné l'épouse du roi Charles III, dans l'entretien avec la BBC. «J'avais en quelque sorte oublié cet incident, mais je me souviens avoir été très en colère à ce moment-là», poursuit encore la reine, âgée de 78 ans, qui s'exprimait publiquement pour la première fois sur cette agression.

«C'était quelqu'un que je ne connaissais pas. Je lisais un livre, et un garçon, un homme, m'a attaquée. Je me suis défendue», a ajouté Camilla, sans donner plus de détails.

Camilla Young (à gauche), en 1963, à l'âge de son agression. shutterstocK

Quand elle est descendue du train, sa mère lui a demandé pourquoi ses cheveux étaient «ébouriffés» et pourquoi un bouton à son manteau manquait, s'est-elle souvenue.

«J'étais furieuse et cette agression est restée en moi pendant des années» Camilla, sur la BBC

Son agression avait été évoquée dans un livre sur la famille royale publié en septembre. Son auteur, un ancien correspondant royal du Times, Valentine Low, a rapporté que Camilla avait alors 16 ou 17 ans et avait repoussé son agresseur à l'aide du talon de sa chaussure. A son arrivée à la gare, elle avait signalé l'incident et l'homme avait été arrêté.

La reine Camilla s'exprimait au cours d'une émission aux côtés de John Hunt, un commentateur hippique de la BBC dont l'épouse et les deux filles ont été tuées en juillet 2024 par l'ancien petit ami de l'une des jeunes femmes. Ce dernier a été condamné en mars à la perpétuité incompressible. Le sujet de la violence conjugale «me touche profondément», a dit la reine.

Camilla a en effet fait de la lutte contre les violences domestiques l'un de ses principaux chevaux de bataille et s'implique activement dans plusieurs organisations en ce sens. (mbr/afp)