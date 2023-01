People

Cet acteur de «Stranger Things» a fait son coming out

Noah Schnapp, qui a vu sa popularité monter en flèche grâce à son rôle dans Stranger Things, a avoué ressembler à son personnage, Will Byers, «plus qu'il ne le pensait».

L’acteur Noah Schnapp, star de la série Stranger Things, a fait son coming out jeudi 5 décembre dans une vidéo TikTok. Le jeune homme de 18 ans, qui joue Will Byers dans la série Netflix, a expliqué avoir annoncé la nouvelle à ses proches, le dévoilant donc également à ses fans (en tout cas, à ceux qui ne le savaient pas encore).

«J’imagine que je ressemble plus à Will que je le pensais»

De nombreuses spéculations et rumeurs ont circulé sur les réseaux dès le début de la diffusion de Stranger Things. Mais c'est une scène en particulier qui a mis de nombreux téléspectateurs sur cette piste. A la fin de la saison 4, lors d'une discussion entre Mike et Will, ce dernier dévoile à demi-mot son amour pour Mike, comme l'explique le Huffingtonpost.

Avec cette vidéo, Noah dévoile non seulement son orientation sexuelle, mais aussi celle de son personnage Will, longtemps questionnée par les fans de la série.

Vidéo: extern / rest

«Quand j’ai finalement dit à mes amis et à ma famille que j’étais gay après avoir eu peur dans le placard pendant 18 ans et tout ce qu’ils ont dit c’est “on sait”» Noah Schnapp sur TikTok.

L'acteur avait toutefois déjà confirmé l'orientation sexuelle de son personnage au magazine Variety, l'été dernier. Mais il avait déjà surtout confirmé que Will était bel et bien amoureux de Mike, son meilleur ami. (sia)