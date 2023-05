«Mon cœur est brisé»: Paris Hilton vient de perdre un être cher

L'année dernière, Paris Hilton a vécu un autre drame avec l'un de ses chiens. En septembre 2022, Diamond Baby a disparu alors que sa maîtresse participait à une séance photo. L'ancienne jet-setteuse avait promis une récompense de 10 000 dollars à la personne qui la retrouverait, une somme qu'elle voulait augmenter, mais sur conseils de son équipe (pour sa protection et celle de ses toutous), elle s'était ravisée. Elle avait également demandé l'aide de sept médiums pour animaux et avait engagé un détective privé. Paris n'a jamais retrouvé Diamond Baby.

Non, non, c'est pas exagéré.

Non, non, c'est pas exagéré. instagram

La star de 42 ans a publié plusieurs photos d'elle et de sa meute. Il faut dire que Paris Hilton a une brochette de chihuahuas, un carlin, mais aussi un chat, des amis à quatre pattes qu'elle gâte comme s'il n'y avait pas de lendemain. Tinkerbell, Marilyn Monroe ou encore Dolce et Prada vivent dans un manoir adapté à leur taille au prix de 325 000 dollars, une réplique de sa propre demeure avec climatisation et mobilier design.

Que cache le «porno de Michel Houellebecq»?

Même pour ceux qui suivent, c'est devenu un peu compliqué. Pour l'écrivain français, ça ressemble à une grosse fatigue. Alors qu’il s’est lancé dans un rallye judiciaire contre le réalisateur, le magazine Le Point révèle quelques passages du (petit) livre dans lequel le Goncourt 2010 déballe tout. Et plus encore.



A-t-il tourné dans un film porno? Oui ou merde? serait-on presque tenté de rajouter, agacé ou impatient. Une question simple, une réponse compliquée et, bientôt sans doute, accessoire. Depuis quatre mois, Michel Houellebecq fait saliver autant qu'il égare. Aussi un peu malgré lui. Car si ce devait être l'un des objectifs initiaux, il faut avouer que, plus on en apprend, moins on comprend le projet.