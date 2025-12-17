dégagé
DE | FR
burger
Société
Insolite

Des pluies déclenchent des torrents rouge sang en Iran

Vidéo: watson

Il «pleut du sang» en Iran

Sur l'île iranienne d'Ormuz, un phénomène naturel surprenant se produit lors de fortes pluies: l'eau devient rouge sang au contact du sol riche en minéraux.
17.12.2025, 18:4817.12.2025, 18:48

L'Iran a bénéficié de pluies bienvenues mercredi dernier (10 décembre), alors que le pays faisait face à l'automne le plus sec depuis plus de 50 ans. Sur la plage de l'île d'Ormuz, dans le golfe Persique, l'eau a viré au cramoisi, donnant l'impression de rivières teintées de sang.

Des images filmées par des locaux montrent cette pluie diluvienne éroder le sol, faisant ruisseler une eau rougeâtre. Ces séquences ont rapidement évoqué aux internautes les versets bibliques de l’Apocalypse (chapitres 8 et 16), qui décrivent des anges versant des coupes et transformant la mer, les rivières et les sources en sang, en signe de jugement divin à la fin des temps.

Les réservoirs d'eau de la seconde ville d'Iran presque à sec

Rassurez-vous, rien de biblique à tout cela, mais une explication rationnelle et scientifique. En réalité, la couleur rouge éclatante de la Plage Rouge d'Ormuz s'explique par un phénomène naturel. Le sol et les roches de cette région contiennent une forte concentration d'oxyde de fer, ce qui leur confère cette teinte cramoisie lorsqu'il pleut. L'oxyde de fer peut aussi donner des teintes jaunes ou brunes au sol, mais ici, le rouge provient de l'hématite, un minéral très courant qui est utilisé comme pigment rouge depuis le Paléolithique.

Les Iraniens ont accueilli avec soulagement ces derniers jours les premières pluies d’automne, offrant un répit bienvenu à une population éprouvée par la pénurie d’eau.
Pays aride, l’Iran est confronté cette année à sa pire sécheresse depuis six décennies et à Téhéran, la capitale, le faible niveau des précipitations est «quasiment sans précédent depuis un siècle», avait affirmé en octobre un responsable local.

Vidéo: watson
Plus d'articles sur la météo
Voici où il a fait le plus chaud cet été en Suisse romande
Voici où il a fait le plus chaud cet été en Suisse romande
La Niña revient et voici son impact sur la météo
La Niña revient et voici son impact sur la météo
L'été est-il fini en Suisse? Cet expert a une bonne nouvelle
1
L'été est-il fini en Suisse? Cet expert a une bonne nouvelle
de Alyssa Garcia
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Le Tessin s'attend à des coulées de boue et ferme des routes
Le Tessin s'attend à des coulées de boue et ferme des routes
Ça roille, alors voici 19 jolies photos prises sous la pluie
Ça roille, alors voici 19 jolies photos prises sous la pluie
de Marie-Adèle Copin
Thèmes
En Suisse alémanique, la raclette ou ...
1 / 3
En Suisse alémanique, la raclette ou ...
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
Un bébé koala a été aperçu pour la première fois au zoo de Zurich
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce célèbre producteur de cinéma bâlois est décédé
Le producteur de cinéma bâlois et lauréat de plusieurs Oscars Arthur Cohn est décédé vendredi à l'âge de 98 ans. C'est ce qu'a annoncé sa famille dans un avis de décès transmis à l'agence de presse suisse.
Arthur Cohn est décédé après une courte maladie, entouré de sa famille à Jérusalem, indique l'hebdomadaire juif «Tachles» sur son site Internet, en citant la famille. Selon l'avis de décès, l'enterrement est prévu samedi soir, heure locale, juste après la fin du Shabbat. Il sera retransmis en direct sur Youtube.
L’article