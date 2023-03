People

Il est arrivé trois drames à Heidi Klum en deux semaines

Début février, les chiens de Heidi Klum et de son mari sont décédés. Capper, Stitch et Anton sont morts en l'espace de deux semaines.

Plus de «Société»

Un article de

«Pour toujours aimé, pour toujours dans nos cœurs», a écrit Heidi Klum début février dans une vidéo qui la montre elle et son mari Tom Kaulitz avec leur chien Capper. Avec ce post, le top model de 49 ans a rendu publique la mort de leur chien. Capper est décédé à l'âge de 15 ans.

Capper est mort à 15 ans. capture d'écran instagram

«Merci d'avoir veillé sur nous pendant que nous grandissions, de nous avoir tant appris sur l'amour et la vie, d'être notre meilleur ami et notre plus fidèle compagnon depuis 15 ans» Bill Kaulitz, le frère jumeau de Tom Kaulitz sur Instagram qui a grandi avec Capper.

Deuil pour Stitch et Anton

Quelques jours seulement après cette triste nouvelle, Stitch, le bouledogue du chanteur de Tokio Hotel, est mort à son tour. «Je ne comprendrai jamais pourquoi la vie m'a enlevé si tôt, de manière si inattendue, si soudainement, quelques jours seulement après que nous ayons perdu notre Capper», a écrit le musicien de 33 ans le 23 février en légende d'une série de photos.

Stitch est mort alors qu'il n'avait même pas 4 ans. instagram billkaulitz

Une semaine après, Tom et Bill Kaulitz ont révélé dans leur podcast qu'Anton est décédé. Quand Bill a parlé de la mort de son bouledogue, Tom a dit: «Il est mort le même jour que mon deuxième chien Anton.» En effet, le lévrier irlandais a rejoint Heidi Klum et son mari en 2019. Trois ans et demi plus tard, Anton est mort.

Pareil pour Anton. instagram heidiklum

«On a perdu toute notre meute, nos adorables petits bébés, tous en l'espace de deux semaines, a écrit Tom sur Instagram. Et avec Anton et Stitch, c'était tellement surprenant parce qu'ils n'avaient même pas quatre ans.»

Ils ne savent pas pourquoi ils sont morts si jeunes. «Il y a encore beaucoup de questions qui doivent être clarifiées, a déclaré Bill. Une autopsie a été faite sur Stitch, alors j'espère qu'ils découvriront la cause de la mort.»

La famille se demande si leurs chiens n'ont pas été empoisonnés. «On va aller au fond de ces choses. J'en ai besoin pour trouver la paix», a ajouté Bill.

26 photos de chiens très dangereux

1 / 28 26 photos de chiens très dangereux source: bored panda