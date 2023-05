People

«Bande de crétins» Le coup de gueule de Billie Eilish

La star en a marre d'être jugée sur son apparence. Elle l'a fait savoir sur Instagram en adressant un message à ses détracteurs qui la considèrent trop féminine.

Plus de «Société»

Billie Eilish a un message pour les personnes qui la jugent sur son physique ou qui se permettent quelque remarque qui soit sur sa façon de s'habiller. Sous prétexte qu'elle a commencé sa carrière en portant des vêtements larges, elle n'aurait pas le droit de changer de style en cours de route. Et de la route, elle va probablement encore en parcourir puisque la chanteuse n'a que 21 ans.

Sur les réseaux sociaux et tout particulièrement Instagram, l'artiste est constamment confrontée à des remarques sur son apparence jugée de plus en plus féminine, comme si c'était inconcevable qu'elle soit à la fois masculine et féminine. Du coup, ce week-end, elle a poussé un coup de gueule dans plusieurs stories Instagram, repérées par le magazine People.

«J’ai passé les cinq premières années de ma carrière à être complètement effacée par vous, les idiots, à cause de mon look à la garçonne. On me répétait constamment que je serais plus sexy si je me comportais comme une femme.»

Les messages dans leur habitat naturel. capture d'écran instagram

Elle a ensuite retranscrit des messages qu’elle a reçus ou pu lire sur les réseaux sociaux: «Que lui est-il arrivé?», «Oh mon Dieu, ce n’est pas la même Billie, elle est comme toutes les autres, blablabla….» Le genre de remarques qui donnent envie de souffler très fort. Mais Billie a fait plus que souffler. Elle s'est adressée à ses haters sans prendre de pincettes:

«Vous êtes de vrais idiots. Je peux être les deux, bande de crétins. Laissez les femmes exister!»

On lui reproche de s'être glamourisée en cédant à la pression des médias et des réseaux sociaux, comme si c'était un acte de faiblesse. Des remarques qui l'ont fait sortir de ses gonds.

«Fun Fact: saviez-vous que les femmes ont de multiples facettes? Choquant, n’est-ce pas? Croyez-le ou non, les femmes peuvent être intéressées par plusieurs choses. Saviez-vous aussi que la féminité n’est pas synonyme de faiblesse? Mon Dieu ! C’est fou, non ? Qui l’eût cru?»

«Maintenant que je me sens suffisamment à l’aise pour porter quelque chose de vaguement féminin ou près du corps, j’ai changé et je suis une vendue.»

Remettre à leur place les gens qui se permettent des remarques sur son apparence, Billie Eilish en a l'habitude. Elle a d'ailleurs fait du bodyshaming l'une de ses croix. En 2020, elle dévoilait la vidéo Not My Responsibility, un court-métrage dans lequel elle dénonçait le harcèlement basé sur l'apparence physique. Dans une interview pour Vogue en janvier, elle se confiait sur sa relation avec son corps qu'elle dit avoir détesté pendant son adolescence. Elle apparaissait sur la couverture dans un look de pin-up, ce qui lui a fait perdre des milliers de followers sur Instagram.

Billie Eilish a fait la Une de Vogue USA en janvier 2023. vogue

D'autres sujets sur Billie Eilish

Madonna, la série de photos censurées sur Instagram

1 / 13 Madonna, la série de photos censurées

«Je suis cavalière et les mecs me demandent si je peux les monter»