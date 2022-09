Blake Lively et son mari Ryan Reynolds sont déjà les heureux parents de trois enfants. Image: sda

Blake Lively attend (encore) un bébé!

Et de quatre! Blake Lively et Ryan Reynolds s'apprêtent à agrandir leur (pas si) petite famille. L'actrice a dévoilé brillamment sa grossesse jeudi, sur le red carpet.

Le célèbre duo d'acteurs Blake Lively et Ryan Reynolds, qui vient tout récemment de fêter son dixième anniversaire de mariage, s'apprête à accueillir un quatrième enfant dans la famille. L'heureuse nouvelle a été révélée tacitement jeudi, au 10e sommet annuel «Forbes Power Women». Blake Lively, 35 ans, a affiché son ventre arrondi dans une somptueuse robe à paillettes.

Hello, quatrième baby! image: apac

Une source anonyme a confirmé l'information à The Hollywood Reporter, au cas où ce n'était pas trop obvious.

Sinon, tout va bien sur la belle planète Lively-Reynolds

Blake Lively et Ryan Reynolds sont déjà les heureux parents de trois filles: James (oui, c'est une fille), 7 ans, Inez, 5 ans et Betty, 2 ans.

Depuis quelques mois, le couple a ralenti la cadence des tournages pour se consacrer à cette riche et trépidante vie de famille, en parallèle d'autres projets, dont l'écriture laborieuse du scénario de« Deadpool 3».

Lors d'une interview en février avec The Hollywood Reporter, Reynolds a confirmé que ce n'est pas parce qu'il restait à la maison, qu'il ne bossait pas: «Il n'y a aucune absence d'activité - je suis juste à la maison pendant que je travaille». «Mes enfants sont à un âge où ils sont à l'école, et je ne veux pas être loin d'eux. Je reconnais également l'extrême privilège de pouvoir être à la maison avec eux pendant cette période, alors j'en profite.»

En mai dernier, Blake Lively s'extasiait pour sa part sur la parentalité dans une interview accordée à Forbes: «Avoir des enfants, pour moi, m'a fait me sentir tellement plus dans ma peau», a confié l'actrice transie de bonheur. «Je ne me suis jamais sentie plus moi-même, à l'aise dans mon propre corps, plus confiante. Ce n'est pas pour ne pas dire qu'il n'y a pas une multitude d'insécurités qui me viennent un million de fois par jour, mais je me sens incroyablement bien».