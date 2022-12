Kirstie Alley, star de «Allo maman ici bébé», est morte d'un cancer

«Nous sommes tristes de vous informer que notre incroyable, féroce et aimante mère est décédée après une bataille contre un cancer, découvert tout récemment. "Elle était entourée de sa famille la plus proche et s'est battue avec une grande force, nous laissant avec la certitude de son éternelle joie de vivre et de toutes les aventures qui l'attendent.»

L'hommage de ses enfants, True et Lillie Parker