Cinq après son départ de la Firme, le fantôme de Harry plane toujours sur la famille royale. getty/watson

Commentaire

La famille royale s'humilie

L'obstination des Windsor à tourner le dos à Harry est une attitude indigne de la fonction royale et menace de laisser une tache définitive sur le règne de Charles III.

Plus de «Société»

Drôle de semaine pour les Windsor. Une semaine solennelle, bien sûr, 80 ans du Jour de la Victoire obligent. Une semaine rythmée par les évènements officiels, les commémorations, les minutes de silence, les coucous au balcon et les bains de foule. La famille royale britannique s'est donc appliquée à faire ce qu'elle fait de mieux. Apporter une bonne couche de décorum et de formalité. Et appeler à l'unité de la nation.



Une ombre en forme de Harry

L'unité, parlons-en. Car elle a rarement semblé aussi fragile chez les Windsor. Cinq ans après son départ pour la Californie, l'absence du prince Harry pèse toujours sur la monarchie comme un nuage noir sur une cérémonie de mariage en plein air. Un «trou en forme de Harry», résume très joliment le Daily Beast, à la vision des quelques membres de la famille égrainés sur le balcon de Buckingham Palace. Autant de miettes de pain rassis.

Charles III et sa famille, le 5 mai, au balcon de Buckingham Palace. WireImage

Ce trou s'avère d'autant plus visible que le duc exilé venait de lancer un énième appel vibrant sur la BBC, après l'annonce de sa défaite devant la Haute Cour d'appel de Londres pour rétablir sa sécurité financée par le contribuable. Harry veut sincèrement une réconciliation. Le fait qu'il l'ait l'asséné après une défaite judiciaire amère, fomentée par ce qu'il appelle «l'establishment», en est une démonstration éclatante.

«Certains membres de ma famille ne me pardonneront jamais d’avoir écrit un livre, mais j’aimerais me réconcilier avec ma famille. (...) Je ne sais pas combien de temps il reste à mon père. Il ne veut plus me parler à cause de ces problèmes de sécurité» Harry, sur la BBC, après son procès perdu à Londres

Plus que jamais, la balle se trouve donc dans le camp de Charles III. Et plus que jamais, le roi manque de faire honneur à sa fonction. Comme l'a rappelé Harry de manière pas si subtile à la télévision, la mort rôde autour de ce père-roi presque octogénaire, atteint depuis plus d'un an d'un cancer non spécifié.

Faire honneur à la fonction

Il est désormais plus que temps pour lui de pardonner les errances et les bêtises de ce fiston turbulent de 40 ans. De faire preuve d'un peu de noblesse d'âme et de cœur. Dans le cas contraire, l'absence d'Harry menace de laisser une tâche indélébile sur le court règne et l'héritage encore indéfini de Charles III.

Incapable d'accorder son pardon, Charles III ressemble de plus en plus à un petit monarque boiteux qu'à un grand roi.

Son incapacité à ouvrir les bras à son fils est une douloureuse mise en accusation de son autorité et de la grandeur du monarque. Après tout, la magnanimité est une qualité inhérente à son rôle.

Cela ne s'annonce guère mieux du côté de William, dont les initiés affirment qu'il éprouve une haine virulente à l'égard de son cadet.

Ceci dit, à la décharge de Charles, le camp adverse ne s'est pas révélé beaucoup plus crédible dans le rôle de la victime persécutée. Juste après qu'Harry ait clamé avec douleur sur la BBC qu'il ne se sentait plus en sécurité au Royaume-Uni et risquait sa vie à chaque coin de rue, des images du duc errant dans un quartier de Chelsea, en train de sonner à des portes aléatoires, ont été publiées dans le Sun.

Capturé par une caméra de sonnette, le duc de Sussex a été aperçu devant la maison d'un inconnu, avec son téléphone.

De passage à Londres à la fin du mois dernier pour affirmer devant un juge que sa vie était «en jeu» sans protection armée de la police britannique, Harry avait profité de rendre visite à de vieux amis installés dans le coin. Sans savoir que les intéressés, John et Georgina Vaughan, avaient déménagé depuis belle lurette, indiquent des voisins dans le Daily Mail.

Drôle de semaine pour les Windsor. Humiliante, surtout. Il est plus que nécessaire pour chacune des parties de redresser le niveau.