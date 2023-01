People

Cette photo a déclenché un gigantesque débat sur la grossesse

L'influenceuse française Sananas a exprimé son ras-le-bol sur les réseaux sociaux par rapport à la pression sociale subie par les femmes en âge de procréer. Vous savez, la grossesse, ce truc dont tout le monde se mêle alors que ça ne regarde personne.

Connue d'abord sur YouTube, Sananas, de son vrai nom Sanaa El Mahalli, est devenue l'une des références dans le monde de l'influence. Avec 2,8 millions d'abonnés sur Instagram, la jeune femme âgée de 33 ans partage depuis plusieurs années ses meilleures astuces mode et beauté.

Mais la Française, plutôt discrète d'ordinaire, s'est soudainement retrouvée au centre de l'attention pour l'une de ses dernières publications.

Mercredi, l'influenceuse a d'abord posté une photo d'elle avec un ventre arrondi, laissant ainsi entendre qu'elle attendait un heureux événement. Ni une ni deux, des centaines de «félicitation!» sont apparus sous la publication. Mais la joie a été de courte durée, car trois heures après seulement, Sananas a posté une seconde publication, à l'origine de ce qui est qualifié par une partie des internautes comme étant un bad buzz.

Image: instagram

«Je ne suis pas enceinte. Mes explications sont sur les photos suivantes» Sananas sur Instagram

Image: instagram

«Laissez les femmes tranquilles»

La jeune femme a expliqué son geste par le souhait de vouloir dénoncer un ras-le-bol, celui du harcèlement subi par les femmes mariées ou en âge d'avoir des enfants. Qui n'a jamais entendu le fameux «c'est pour quand les enfants?» lors d'un dîner de famille par exemple?

Cette initiative soulève également une interrogation: quand, comment et pourquoi a-t-on normalisé cette curiosité malsaine autour de la grossesse? Vie professionnelle, maladie ou simple souhait, toutes les femmes ne veulent pas, ne peuvent pas ou n'arrivent pas à avoir d'enfants. Mais au-delà d'être très intrusive, cette question peut aussi s'apparenter à une forme d'irrespect envers la femme, ses envies et ses objectifs dans une société qui se veut progressiste, ou encore à un constant rappel des «échecs» de certaines à concevoir. «Je ne comprends pas comment en 2023, on pose encore ce genre de question», s'explique la jeune femme sur Instagram.

Une initiative choc mais nécessaire

En effet, de nombreux internautes ont été choqués par la manière de Sanaa d'exprimer son ras-le-bol. Certains internautes ont qualifié son acte de malsain, tandis que d'autres ont simplement souligné que, peut-être, sa deuxième publication seule aurait suffi à faire passer le message.

«Mais Sananas n’aurait pas pu mettre directement et uniquement son dernier post? Je trouve ça tellement malsain de faire croire qu’elle est enceinte» Ecrit un internaute

L'impact aurait-il été le même? Pas sûr. Preuve en est, beaucoup d'autres ont soutenu la jeune femme. De nombreux anonymes, mais aussi des personnalités, comme l'ancienne Miss France et Miss Univers Iris Mittenaere et l'influenceuse Camille Callen, qui ont salué son initiative. Valentine Caporale, influenceuse suisse, a elle aussi réagi positivement en likant le premier comme le deuxième post.

Image: instagram

Sur Twitter, les réactions ont également été nombreuses. Beaucoup ne comprennent pas et sont confus, d'autres lui reprochent notamment de ne pas avoir pensé aux femmes ayant de réels problèmes de fertilité.

Depuis, l'influenceuse a donné quelques explications en story. Si elle présente ses excuses auprès des internautes qui l'ont félicitée pour sa «grossesse», Sanaa a aussi assuré avoir réfléchi longuement avant cette prise de position, qu'elle dit assumer pleinement. La jeune femme dit encore avoir voulu faire quelque chose de «choquant, tout aussi choquant, même pire, que les remarques subies par les femmes au quotidien».