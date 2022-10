People

Les Anglais inspirés par Bowie et les Kardashian pour les prénoms de bébé

Kim Kardashian et son deuxième fils, Saint West. Image: twitter

En 2021, Noah et Olivia ont figuré en tête du classement des prénoms choisis pour les nouveaux-nés anglais et gallois.

David Bowie mais aussi les Kardashian semblent inspirer certains parents en quête de prénom en Angleterre et au Pays-de-Galles: Ziggy et Saint sont de plus en plus tendance.

En 2016, 49 petits garçons ont été appelés Ziggy, comme dans l'album Ziggy Stardust sorti en 1972. En 2021, ils étaient 136, selon les données de l'Office pour les statistiques nationales publiées mercredi. L'artiste britannique est décédé en janvier 2016 à 69 ans mais reste toujours aussi populaire.

Les sources d'inspiration sont aussi variées que les goûts des parents:

La courbe ne cesse de monter d'ailleurs pour le prénom Bowie : ils étaient moins de 40 en 2016 mais près de 80 cinq ans plus tard. Une trentaine de filles ont également été appelées Bowie en 2021.

: ils étaient moins de 40 en 2016 mais près de 80 cinq ans plus tard. Une trentaine de filles ont également été appelées Bowie en 2021. Quand Kim Kardashian et Kanye West ont appelé Saint leur fils né en décembre 2015, des fans du couple star, depuis séparé, ont été visiblement séduits. La popularité de Saint a été multipliée par plus de dix: près de 60 petits garçons ont été prénommés Saint en 2021 en Angleterre et au Pays de Galles;

ont appelé leur fils né en décembre 2015, des fans du couple star, depuis séparé, ont été visiblement séduits. La popularité de Saint a été multipliée par plus de dix: près de 60 petits garçons ont été prénommés Saint en 2021 en Angleterre et au Pays de Galles; La série de Netflix Sex Education a accru la popularité des prénoms Otis et Maeve: près de 750 et 650 bébés nés en 2021 portaient ces prénoms, contre environ 250 et 60 en 2016.

Oliver et Noah en tête

Les chanteurs britanniques George Ezra et Mabel semblent également inspirer des parents. Ezra était tout près d'intégrer le top 50 des prénoms les plus donnés aux garçons en 2021, ayant gagné en popularité à mesure que l'étoile du musicien montait. Le nombre de petites filles nommées Mabel a également culminé en 2021 à 885, après de fortes augmentations en 2018 et 2020.

«Cela a peut-être été influencé par la chanteuse et compositrice Mabel, dont le single 'Finders Keepers' a atteint le top 10 en 2017. Son album 'High Expectations' a ensuite atteint la troisième place en 2019», a indiqué l'Office des statistiques.

Olivia est le prénom le plus donné aux petites filles depuis six ans. Noah a lui remplacé sur la première marche le prénom Oliver. (ats/jch)