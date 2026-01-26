en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Météo

Météo en Suisse: où et quand la neige arrive cette semaine

Météo en Suisse - Où et quand la neige arrive cette semaine en Suisse
La neige arrive et tombera bas.Image: montage watson

Voici où il neigera en Romandie cette semaine

Cette dernière semaine de janvier apportera la neige sur de nombreuses régions helvétiques. On fait le point.
26.01.2026, 15:0126.01.2026, 15:12

Cette semaine s’annonce comme un janvier typique: du brouillard sur le Plateau, un temps d’abord marqué par le foehn dans les Alpes, avant l’arrivée d’un front froid. Les amateurs de neige peuvent se réjouir: la limite pluie-neige descend très bas.

Sur le versant nord des Alpes, la neige tombe déjà, ce lundi, au-dessus de 600 mètres. Dans la nuit de mardi à mercredi, la limite pluie-neige remonte temporairement entre 700 et 1200 mètres, avant de redescendre entre 500 et 1000 mètres, apportant des chutes de neige parfois importantes sur le Jura, de Saignelégier à Saint-Cergue, et sur le canton fribourgeois. Dans les autres régions, il faudra encore patienter un peu avant de voir les flocons.

Voici la pire semaine pour aller skier en février

A partir de mardi, une forte situation de foehn apportera de l’air chaud et sec dans les Alpes. Mais au fil de la journée de mercredi, cet air sera repoussé par un front froid, synonyme de temps plus frais et plus humide. Et Dame Hiver frappera à nouveau.

Chutes de neige au Tessin

Sur le versant nord des Alpes et en Engadine, la limite pluie-neige se situera mercredi entre 500 et 1 000 mètres. «Le ciel sera nuageux avec des averses ou des chutes de neige intermittentes, parfois continues au Tessin», écrit la SRF.

Dans la soirée, on peut s’attendre de un à cinq centimètres de neige dans les vallées du versant sud des Alpes ainsi que dans la Basse-Engadine. Au-dessus de 600 mètres et en Haute-Engadine, les cumuls atteignent cinq à dix centimètres, et au-dessus de 800 mètres, il pourrait tomber dix à vingt centimètres de neige fraîche, selon Meteonews.

Voici pourquoi les accidents d'avalanches se multiplient en Suisse

De la neige jusqu’à 500 mètres

Le Plateau et le Nord de la Suisse peuvent eux aussi se réjouir de nouvelles chutes de neige: à partir de mercredi, il tombera un à dix centimètres de neige fraîche au-dessus de 1000 mètres. La limite pluie-neige se situera entre 500 et 800 mètres.

De jeudi à dimanche, cette limite restera comprise entre 600 et 800 mètres. En revanche, la situation devrait évoluer différemment en fin de semaine sur le versant sud des Alpes: à partir de vendredi, la limite pluie-neige remonte à 1300 mètres. (cst/hun)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Voici 18 idées de bonshommes de neige
1 / 19
Voici 18 idées de bonshommes de neige
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
Cet Allemand détient la plus grand collection de boules à neige au monde
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette loi vise à mieux protéger propriétaires et locataires d'un fléau
Malfaçons, faillites et retards plombent de nombreux chantiers en Suisse. De nouvelles règles renforcent désormais les droits des propriétaires face aux défauts de construction. Indirectement, cela bénéficie aussi aux locataires.
Les malfaçons représentent un véritable fléau pour de nombreux propriétaires. C'est le cas, par exemple, de huit familles qui ont raconté leur détresse à CH Media (éditeur de watson) en 2024.
L’article