La neige arrive et tombera bas. Image: montage watson

Voici où il neigera en Romandie cette semaine

Cette dernière semaine de janvier apportera la neige sur de nombreuses régions helvétiques. On fait le point.

Cette semaine s’annonce comme un janvier typique: du brouillard sur le Plateau, un temps d’abord marqué par le foehn dans les Alpes, avant l’arrivée d’un front froid. Les amateurs de neige peuvent se réjouir: la limite pluie-neige descend très bas.

Sur le versant nord des Alpes, la neige tombe déjà, ce lundi, au-dessus de 600 mètres. Dans la nuit de mardi à mercredi, la limite pluie-neige remonte temporairement entre 700 et 1200 mètres, avant de redescendre entre 500 et 1000 mètres, apportant des chutes de neige parfois importantes sur le Jura, de Saignelégier à Saint-Cergue, et sur le canton fribourgeois. Dans les autres régions, il faudra encore patienter un peu avant de voir les flocons.

A partir de mardi, une forte situation de foehn apportera de l’air chaud et sec dans les Alpes. Mais au fil de la journée de mercredi, cet air sera repoussé par un front froid, synonyme de temps plus frais et plus humide. Et Dame Hiver frappera à nouveau.

Chutes de neige au Tessin

Sur le versant nord des Alpes et en Engadine, la limite pluie-neige se situera mercredi entre 500 et 1 000 mètres. «Le ciel sera nuageux avec des averses ou des chutes de neige intermittentes, parfois continues au Tessin», écrit la SRF.

Dans la soirée, on peut s’attendre de un à cinq centimètres de neige dans les vallées du versant sud des Alpes ainsi que dans la Basse-Engadine. Au-dessus de 600 mètres et en Haute-Engadine, les cumuls atteignent cinq à dix centimètres, et au-dessus de 800 mètres, il pourrait tomber dix à vingt centimètres de neige fraîche, selon Meteonews.

De la neige jusqu’à 500 mètres

Le Plateau et le Nord de la Suisse peuvent eux aussi se réjouir de nouvelles chutes de neige: à partir de mercredi, il tombera un à dix centimètres de neige fraîche au-dessus de 1000 mètres. La limite pluie-neige se situera entre 500 et 800 mètres.

De jeudi à dimanche, cette limite restera comprise entre 600 et 800 mètres. En revanche, la situation devrait évoluer différemment en fin de semaine sur le versant sud des Alpes: à partir de vendredi, la limite pluie-neige remonte à 1300 mètres. (cst/hun)