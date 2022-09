A gauche, Maria Beregova et à droite... bon, vous savez.

La présumée nouvelle copine de DiCaprio a vécu en Suisse romande

Maria Beregova, 22 ans, a grandi dans le canton de Vaud, à Villars-sur-Ollon.

Leonardo Dicaprio et Maria Beregova ont été aperçus ensemble à Saint-Tropez fin juillet. Des photos paparazzi les montrent à bord d'un yacht, mais comme chez watson, on n'a pas les moyens d'acheter ce genre de clichés, on vous invite à aller les voir sur le site du Daily Mail.

L'acteur de 47 ans s'est récemment séparé de la mannequin Camila Morrone. On connaît le faible de Leo pour les filles de moins de 25 ans. Chez watson, on a même fait des graphes hyper scientifiques pour déterminer qui pourrait être sa prochaine conquête.

Malgré nos talents en data journalisme, c'est le nom de Maria Beregova qui ressort le plus dans les médias et sur les réseaux sociaux (nous, on mise sur Gigi Hadid).

Maria Beregova adepte de la pose flamant rose. Image: instagram maria.beregova

On ne sait pas s'ils sont véritablement ensemble ou si ce n'était qu'un flirt d'été. En tout cas, Maria Beregova ne l'a pas nié quand une radio australienne lui a posé la question:

«Je ne commente pas ce qui concerne ma vie privée» Maria Beregova

La jeune femme de 22 ans est d'origine ukrainienne. Selon les informations du tabloïd britannique, «elle a vécu presque toute sa vie en Suisse, où elle a fréquenté l’internat Beau Soleil à Villars-sur-Ollon», le plus cher du pays. Une année coûte environ 150 000 francs tout compris, comme le rappelle L'Illustré qui y avait fait un reportage. L’école bat même le célèbre Rosey, installé entre Rolle et Gstaad. C'est donc la crème de la crème qui y est scolarisée. Et Maria Beragova en fait partie.

Apparemment, elle n'a pas envie qu'on décloche son plat géant. Image: instagram maria.beregova

Désormais installée à Londres, elle y étudie le droit pour potentiellement reprendre l’entreprise pharmaceutique de sa famille.

Maria Beragova a déjà eu une vie sentimentale bien remplie, puisqu'elle a été mariée et qu'elle vient de divorcer de l’homme d’affaires Ahmed Masoud Abdelhafid, 30 ans, petit-fils de Massoud Abdelhafid, ancien ministre de l'Intérieur libyen et proche du dictateur Mouammar Kadhafi. Il est CEO d'Alsatex Group Monaco, un empire dans le domaine de l'immobilier et de la mode à Monaco.

Maria Beregova vit à Londres et passe également beaucoup de temps à Monaco. Image: instagram maria.beregova

Outre les études, Maria est une globe-trotteuse. D'après son compte Instagram suivi par 71 000 followers, elle passe sa vie entre Londres, Monaco, Paris, Dubaï ou encore Courchevel. Des destinations sans prétention qu'elle rejoint également sans prétention en jet privé. Leonardo Dicaprio doit probablement valider cette vie écolo.

Pose Barbie, avec les talons levés pour allllllonger les jambes. instagram maria.beregova

