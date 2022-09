«On la vend à qui la grosse?» Des SMS dévoilent les coulisses du porno français

Une action du collectif féministe Les Amazones devant le sex-shop Jacquie et Michel. Le milieu du porno français fait face à de graves accusations. Image: collectif les amazones/instagram

Le milieu du porno français est secoué depuis 2020. Deux hommes sont notamment mis en cause pour avoir fourni à une grande partie du secteur des femmes, dont les conditions de traitement étaient inhumaines. Leurs échanges de messages ont été révélés par Le Monde.

Depuis octobre 2020, l'enquête judiciaire révélée en partie par le Parisien (à ce jour, la plus grande réalisée sur des violences sexuelles en France), met en lumière les conditions dégradantes de tournage dans le milieu du X, et spécialement le secteur dit «pro-am» (des productions mettant en scène des femmes «amatrices» et non actrices professionnelles). Plusieurs médias, dont Libération, parlent d'un total de douze personnes mises en examen et quatre actuellement en garde à vue, dans un dossier qui compte, à ce jour, au moins cinquante-trois plaignantes.

Parmi , deux producteurs. Pascal O., dit «Pascal OP», 59 ans, l'artisan du site French Bukkake (280 000 visiteurs par année en moyenne) et Matthieu L., alias «Matt Hadix», un trentenaire qui produit des films pour les célèbres franchises Dorcel et Jacquie et Michel. Le réseau sordide des deux hommes été démantelé à l'automne 2020.

Les chefs d'accusations, rappelés par Franceinfo, sont les suivants: viols, traite d’êtres humains aggravée, proxénétisme aggravé, diffusion de l’enregistrement d’images relatives à la commission d’une atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes.



Le patron de Jacquie et Michel est également dans la tourmente 👇🏻 «Viols» et «proxénétisme», le patron du site porno Jacquie et Michel en garde a vue

Les «nouveaux arrivages»

Le Monde a pu prendre connaissance des milliers de messages SMS ou WhatsApp échangés entre 2015 et 2020 entre Pascal Ollitraut, Mathieu L. et leurs autres associés. Les journalistes évoquent «un vocabulaire pour initiés, une comptabilité de boutiquiers faite de commissions en cash, et une gestion logistique des femmes comme de la marchandise.»

On y lit par exemple:

«C pas ça le problème c’est que fille disent on m’a forcé à faire.. ex anal ou double vaginal C’est considéré comme viol Et s’il regarde Les rush… Ils verront si la fille dit vrai ou pas» Mat Hadix à Pascal OP, le 11 septembre 2020. Il commente les captures d'écran de messages d'une jeune femme, qui s'est plainte de pratiques imposées sur un tournage. Le Monde

Ou encore:

«J’ai envoyé un message à la pouf qui m’a envoyé les nouveaux arrivages» Mat Hadix. Par «nouveaux arrivages», il sous-entend ici des jeunes filles n’ayant jamais tourné de vidéo pornographique.

La Pouf, c'est Julien D., placé en détention provisoire et mis en examen pour «viol» et «traite d'être humains aggravée». Il repérait les jeunes filles en difficulté sur les réseaux sociaux en se faisant passer pour une escorte. Pour régler leurs problèmes d'argent, il les persuadait de se prostituer pour une nuit (il jouait lui-même le rôle du riche client).

Les victimes ne verront jamais la couleur de cet argent. Julien D. les pousse ensuite à réaliser des vidéos pornographiques pour Mat Hadix et Pascal OP. Elles tourneront plusieurs scènes, avec plusieurs hommes, et les vidéos se retrouveront sur les plateformes du monde entier (tout le contraire de ce qui leur avait été promis).

La rentabilisation des victimes

Le Monde explique que «grâce» à ce réseau mis en place, (une filière d'approvisionnement avec des femmes comme «matière première»), Mat Hadix et Pascal OP sont devenus des acteurs clés du petit milieu de la pornographie française.

Comment ont-ils fait «fructifier» leur business? En «rentabilisant» leurs victimes, via trois méthodes.

La première , grâce aux vidéos que les deux hommes tournaient eux-mêmes, notamment pour le compte de grosses plateformes (c’est le cœur des investigations en cours).

, grâce aux vidéos que les deux hommes tournaient eux-mêmes, notamment pour le compte de grosses plateformes (c’est le cœur des investigations en cours). La deuxième, en extorquant le maximum d’argent aux jeunes femmes qui demandaient le retrait de vidéos. La somme était très supérieure à la faible compensation qu’elles recevaient sur les tournages, «achevant de les ruiner financièrement et psychologiquement», selon le Monde.

en extorquant le maximum d’argent aux jeunes femmes qui demandaient le retrait de vidéos. La somme était très supérieure à la faible compensation qu’elles recevaient sur les tournages, «achevant de les ruiner financièrement et psychologiquement», selon le Monde. La troisième, en revendant certaines femmes à d'autres productions.

«On la vend à qui la grosse?»

C'est justement cette troisième source de financement qui pourrait faire basculer le dossier du côté du proxénétisme, un tournant judiciaire redouté par le secteur de la pornographie, qui ne veut pas risquer de voir l’ensemble de son activité tomber sous le coup de cette législation. Les avocats des mis en cause nient toutefois ces transactions. Pour eux, il s'agirait de «remboursements de frais» et non de «commissions».

«On la remettra sur nouveaux sit» Mat Hadix qui demande à Pascal OP de retirer la vidéo d'une jeune femme qui «casse les couilles». le monde

Les productions se dédouanent

Les deux géants du porno français, Ares (société mère de Jacquie et Michel) et Marc Dorcel minimisent – devant les quatre rapporteuses de la commission aux droits des femmes du Sénat – leur proximité avec le duo. Grégory Dorcel, le directeur général, assure n'avoir «jamais diffusé» les productions de Pascal OP pour «une raison éditoriale». L’enquête montre pourtant que les scènes tournées par le duo se retrouvent sur des productions Dorcel, notamment sa branche Afrique. Les plateformes de vidéo à la demande, de leur côté, assurent «n'avoir rien à se reprocher».

Faux tests pour les maladies sexuellement transmissibles

En conclusion de l'article du journal Le Monde, les journalistes évoque les faux tests pour les maladies sexuellement transmissibles réalisés par Pascal OP et Mat Hadix. Bien évidemment, devant le juge, Pascal OP a affirmé «n'avoir jamais réalisé de faux tests».

La réalité est toute autre. Apparemment, un ingénieur informaticien aurait même été mobilisé pour concevoir un programme qui en générait en «quantité industrielle». Le 21 août 2020, Mat Hadix aurait même demandé un faux test «avant 15h» pour lui-même, avant l’un de ses tournages.

Son avocate justifie:

«On est dans l’ère #metoo, qui donne la parole aux femmes. Il y a un axe qui a été choisi: on a l’impression qu’on est dans un réseau de proxénétisme alors qu’on est dans un milieu légal de pornographie amateur, avec des jeunes filles parfaitement consentantes qui venaient de leur propre volonté pour tourner des films X» Me Stéphanie Nataf le monde

Il est important de rappeler que les deux hommes étaient prêts à se faire attraper un jour ou l'autre: leur stratégie de défense est donc élaborée depuis un certain temps. (ag)