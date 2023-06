Parmi ces quatre femmes, il y a Mrs. World Russia 2023. Et autant dire qu'internet n'a pas apprécié son couronnement cette semaine. Quid de Poutine? mrs world russia/keystone

Pourquoi Madame Russie 2023 fait ricaner l'Ukraine

Cette semaine, le pays de Vladimir Poutine a pris le temps d'élire sa Mrs. World Russia. Dans la foulée, internet s'est violemment moqué de la gagnante, Natalia Oskar. Pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'agression russe.

Non, ce n'est pas Miss Russie. Nous parlons ici d'un concours de beauté né en 1984, dans l'ombre de Miss America, qui n'est ouvert qu'aux femmes mariées et... toujours bien mariées. Parce que ça ne rigole pas: il y a trois ans, la gagnante de Mme World 2020, la Sri-lankaise Caroline Jurie, avait sauté au cou de sa compatriote Pushpika De Silva pour lui ôter sa couronne d'un geste brusque, la suspectant d'être divorcée.

Le concours mondial se tient à Las Vegas depuis 2019 et est, sans surprise, survolé par les Américaines. Pour l'anecdote, en 2022, notre pays fut représenté par Olesya Leuenberger, une business woman zurichoise qui aime beaucoup la mode et Instagram.

Voilà pour les formalités.

La candidate suisse de Mrs. World 2022, Olesya Leuenberger.

Cette semaine, c'est la Russie qui fait parler d'elle. Mardi, le pays de Poutine a sélectionné sa Miss World Russia 2023. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. A l'annonce de la victoire de Natalia Oskar, internet a recraché son smoothie. A cause de la guerre contre l'Ukraine? Point du tout. C'est la photo officielle de cette femme, originaire de Russie orientale, qui a mis le feu aux algorithmes. Un cliché posté sur les réseaux sociaux par les organisateurs eux-mêmes et qui ne fait pas tout à fait l'unanimité.

Voici Mrs. Russia 2023:

Et selon une nuée d'internautes, rien ne va. Sa taille, déjà. Cette année, les femmes mesurant moins d'un mètre 75 et n'enfilant pas des fringues S ou XS avaient le droit de concourir. Il semblerait que, vous l'aurez deviné, Natalia Oskar soit un peu petite au goût de certains. Mais ce n'est pas le reproche le plus mesquin à avoir envahi la toile. En tête des griefs, citons par exemple ses lèvres charnues, son maquillage chargé et les accusations de chirurgie plastique mal achalandée.

Si les critiques sont venues de partout, les Ukrainiens ont été les premiers et les plus nombreux à se lâcher sur cette mère de famille fraîchement couronnée. Dont le média Nexta, dans la foulée de sa victoire. Vous sentez la moquerie qui se planque entre les faits?

Ensuite, ce fut un véritable dévaloir. Outre la quantité astronomique de critiques blessantes et parfois ordurières, certains on utilisé la gagnante pour causer politique et atteindre... Poutine.

«Pendant ce temps, en Russie, le concours Mrs. Russia a été organisé, dans lequel Natalia Oskar a gagné. Les sanctions fonctionnent»

Sans surprise, les critiques sont majoritairement le fait d'internautes mâles. Ceux-ci pointent d'ailleurs un autre crime que celui de ne pas être «assez belle»: les retouche sur les photos visibles sur le profil Instagram de Natalia qui, dans la vraie vie, enseigne l'anglais, écrit des chansons, élève sa petite fille, «adore son chien, mais aussi voyager partout dans le monde», selon différents tabloïds people basés à Moscou.

Du côté de l'organisation, on évoque l'angle de la photo officiel qui n'est pas super, la lumière ou le moment choisi pour déclencher. «Sur notre site, elle est très belle», a précisé, un peu maladroitement, Irina Kirsanova, la directrice du concours. La principale intéressée, âgée de 34 ans, avoue de son côté s'en ficher un peu de cette vague de moqueries qui s'est abattu sur elle, dès la couronne sur ses longs cheveux blonds.

«Ce n'est pas grave, je suis heureuse. Je sais que j'ai travaillé dur pour la compétition. Vous passez toute la journée en talons, prenez quelques heures de sommeil et passez ensuite du matin au soir en répétition» Natalia Oskar, dans le magazine russe Star Hit

A l'avenir, les organisateurs seront peut-être mieux réveillé avant de jeter en pâture leur gagnante, pour un «mauvaise prise de vue». En revanche, on ne sait pas si Vladimir Poutine était dans l'assemblée, mais il y a fort à parier que le maître du Kremlin ne goûte pas l'idée que son pays se fasse humilier pour autre chose que ses atrocités en Ukraine.

Dernière anecdote, la Russie a gagné le concours mondial en 2006 et en 2009. L'Ukraine? En 2007, dans une édition organisée... en Russie.