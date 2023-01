Dans ses mémoires, le duc de Sussex balance des bombes sur sa famille et en profite pour réécrire l'histoire. Image: AP

Le livre d'Harry est truffé d'erreurs et de fake news: En voici 3

Petites erreurs, gros mensonges, approximations, fake news... À peine sorti, le livre du prince Harry est déjà moqué, pour ses histoires graveleuses, mais aussi pour ses raccourcis. En voici trois.

Harry dormait-il lors des cours d'histoire qui racontaient pourtant la généalogie de sa propre famille? C'est une piste à ne pas écarter, à en croire les commentaires et rectifications des historiens, journalistes et autres experts royaux qui font suite aux «révélations» du prince.

Dans ses mémoires, Spare, en français Le Suppléant, sorties le 10 janvier, le duc de Sussex ne se contente pas de balancer des bombes sur sa famille ou de raconter des anecdotes très intimes, il en profite également pour réécrire l'histoire.

On aimerait tant vous dire que c'est faux... 👇🏽

Un vieil ancêtre qui n'a pas eu de descendance

Le prince Harry y redessine notamment son arbre généalogique en se trouvant un lien avec Henri VI, roi d'Angleterre au 15e siècle. Dans son livre, le prince présente celui qui était surnommé «Le Cruel» ou «Le Sévère» comme son arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Or, Henri VI n'a eu qu'un enfant, Édouard de Westminster, mort à 17 ans en 1471 sur le champ de bataille. Ou assassiné après la bataille, les historiens divergent sur ce point. Ce qui est sûr, c'est que le jeune prince n'a pas eu le temps de se reproduire et de donner, quelques siècles plus tard, une descendance qui inclurait le prince Harry.

Je suis consciente qu'il y a des problèmes plus importants dans #SparebyPrinceHarry, mais il est choquant de constater qu'Harry (ou son ghost writer) prétend qu'Henry VI était son «arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père». L'enfant unique d'Henri VI a été tué. Dans une petite histoire appelée la Guerre des Deux-Roses. Kate Maltby, journaliste et historienne

Une console reçue quatre ans avant son lancement

Amateur de jeux vidéos, le prince raconte une anecdote de son adolescence à propos d'une Xbox aussi touchante qu’invraisemblable. Pour son treizième anniversaire, le 15 septembre 1997, il dit avoir reçu une Xbox, qui aurait été achetée par sa mère peu avant sa mort.

«J'ai déchiré le papier d'emballage, le ruban. J'ai regardé à l'intérieur... C'était une Xbox. J'étais content. J'aimais les jeux vidéo» Le prince Harry dans son livre

Lady Di est décédée dans un accident de voiture à Paris, sous le tunnel du pont de l'Alma, le 31 août 1997. Soit un peu plus de quatre avant avant le lancement de la première Xbox, sortie le 15 novembre 2001 aux Etats-Unis et le 14 mars 2022 en Europe.

Pour les sites spécialisés en jeux vidéos, qui n'imaginaient pas devoir chroniquer sur le prince un jour, le fait qu'Harry ait été en possession d'une console Microsoft plus de quatre ans avant la sortie du tout premier modèle de Xbox est tout simplement impossible. Ils soulignent qu'il s'agissait sans doute plutôt d'une console plus ancienne, comme une PlayStation.

Une liaison d'Air New Zealand qui n'existe pas

Dans les pages de ses mémoires, Harry raconte aussi que lui et sa femme ont réservé un vol au père de cette dernière pour lui faire quitter le Mexique et le faire venir au Royaume-Uni. L'histoire fait référence à une controverse dans laquelle était empêtré Thomas Markle en 2018 à cause de photos.

«Nous lui avons dit, quittez le Mexique tout de suite: un tout nouveau niveau de harcèlement est sur le point de s'abattre sur toi, alors viens en Grande-Bretagne. Maintenant» Le prince Harry dans son livre

Il affirme que c'est Meghan qui a réservé le vol en première classe d'Air New Zealand pour son père. Problème: la compagnie aérienne assure n'avoir jamais opéré de vols entre ces deux pays. Un porte-parole a également précisé au Herald qu'Air New Zealand n'avait que de la «business premier», et non de la première classe.

Des erreurs qui en laissent supposer d'autres

Des «faits» que personne n'a semble-t-il jugé utile de vérifier avant de publier un livre qui s'est vendu à plus de 1,43 million d'exemplaires aux Etats-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne en à peine trois jours.

Une absence de vérification qui fait hausser un sourcil, d'autant plus quand on écoute les propos du duc de Sussex tenus mardi (soit le jour de la sortie de son autobiographie) dans l'émission The Late Show with Stephen Colbert. Harry y a déclaré regarder la série The Crown sur Netflix et en vérifier les faits.

«Oui, je le fais [vérifier les faits]. Ce qui, soit dit en passant, est une autre raison pour laquelle il est si important que l'histoire [dans le livre] soit juste» Le prince Harry à Stephen Colbert

Celui qui a écrit Le Suppléant est JR Moehringer, un romancier et journaliste américain récompensé d'un prix Pulitzer, soit l'une des distinctions les plus prestigieuses au monde pour la presse.

Sur Twitter, les internautes s'attachent désormais à débusquer de nouvelles erreurs dans la biographie du prince.

Flemme de lire le bouquin? Voici des docus

Live To Lead, le nouveau docu d'Harry & Meghan sur Netflix:

Vidéo: watson

Et sinon, on aime les mariages royaux par ici?