Harry et Meghan sont (déjà) de retour sur Netflix avec un nouveau documentaire

Vous pensiez avoir la paix? Haha, et non! Après avoir tapé sur la monarchie, les très médiatiques prince Harry et Meghan Markle s'apprêtent à sortir un nouveau documentaire sur Netflix. Spoiler: Greta fait partie du cast et ce sera pétri de douceur et de gentillesse.

Ils sont de retour.

Quelques jours seulement après la sortie des derniers épisodes de leur série, ceux-dont-on-voudrait-prononcer-le-nom-moins-souvent font déjà reparler d'eux pour leur nouveau projet télévisuel, Live to Lead (Des vies à mener, en français).

C'est quoi, ce nouveau docu?

Divisée en sept épisodes, la série sera composée essentiellement d'interviews avec de grands dirigeants ou figures des droits humains - parmi lesquels le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern, feu la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg ou encore Greta Thunberg.

Le pitch? Permettre à ces leaders de partager «des messages de courage, de compassion, d'humilité, d'espoir et de générosité» Netflix, dans un communiqué

Vous l'attendiez: voici la bande-annonce!

Contrairement à ce que laisse supposer la bande-annonce dans laquelle ils sont presque les seuls à s'exprimer, la série ne se centrera pas (que) sur Meghan et Harry.

«(Cette série) a été inspirée par Nelson Mandela, qui a dit un jour "Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas le simple fait que nous ayons vécu..."», commence Harry en ouverture.

«...C'est la différence que nous avons faite dans la vie des autres qui déterminera l'importance de la vie que nous menons», complète Meghan.

La bande-annonce se déroule sur des images d'archives et de glaciers en train de fondre. Sur quoi Harry termine: «Il s'agit de personnes qui ont fait des choix courageux.» Meghan ajoute: «Se battre pour le changement et devenir des leaders.» A Harry de conclure: «Et donner de l'inspiration au reste d'entre nous. Vivre pour mener.»

Sortie imminente

Co-productrice de la série aux côtés du duc et de la duchesse de Sussex, la Fondation Nelson Mandela espère que la série «inspirera une nouvelle génération de leaders».

On se réjouit d'ore et déjà beaucoup d'apprendre à diriger le monde libre depuis notre canapé!

Et si vous pensiez avoir eu votre lot d'Harry et Meghan pour cette année, c'est raté: Live to Lead sera disponible dès le 31 décembre 2022 sur Netflix.